Грандиозная акция Girl Guides of Canada: миллионы печений для поддержки девичьих инициатив

В минувшую субботу в Монреале стартовал самый крупный ежегодный сбор средств Girl Guides of Canada — более миллиона коробок знаменитых печений были распределены для продажи и деятельности девочек-гайдов и их семей.

Логистическим центром стала терминал AMJ в Лашине, где с утра до вечера десятки добровольцев помогали забрать свои печенья для распространения по всему Западному острову.

В день выдачи комиссары Сара Ди Мило и Сара Огилви давали напутствие семьям и юным гайдам. Эта традиция насчитывает почти 100 лет — для многих участников продажа печений стала настоящим ритуалом взросления, где девочки учатся не только сбору средств, но и коммуникации, ведению финансов, работе в команде и уверенности в себе. Все собранные деньги идут на программы: мастер-классы по лидерству, обучение STEM, лагеря, социальные проекты.

В этом году акция имеет особое значение из-за непростой экономической ситуации. «Фандрайзинг важен как никогда: мы хотим, чтобы каждая девочка могла участвовать в гайдовском движении, независимо от дохода её семьи», — отмечает Ди Мило.

За четыре часа удалось организовать и отправить более 3 000 кейсов печений, что стало результатом огромной самоотверженности и организации волонтеров. Girl Guides of Canada вновь доказали: их ежегодная печенюшная акция — это не только финансы, но и воспитывающее сообщество, настоящая школа жизни.

