Пожар в заброшенном доме NDG: сигнал тревоги для правительства

Пожарные боролись с огнём почти весь день, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Однако, как утверждает депутат Национального собрания Квебека от Либеральной партии Дезире МакГроу, этого происшествия можно было избежать, если бы власти уделяли больше внимания проблемам социального жилья в этом районе.
Здание, которое раньше было кооперативом, было признано непригодным для жизни ещё в 2017 году. С 2018 года за ним формально отвечала Société d’habitation du Québec (SHQ), но оно оставалось заброшенным и представляло серьёзную опасность для местных жителей. Местные жители давно жаловались на незаконных жильцов и наркопотребление.
Дезире МакГроу называет этот объект и ещё несколько подобных «провальными проектами» в социальной сфере, которые нуждаются в незамедлительном сносе и замене доступным жильём. По её словам, правительство Квебека игнорировало предупреждения о рисках и только усилило социальный раскол в одном из самых уязвимых районов Монреаля.
После недавних кадровых перестановок в министерстве жилищной политики, МакГроу рассчитывает, что новая министр Соня Беланже уделит должное внимание проблеме и поможет найти решение, чтобы больше не допускать подобных ЧП.
Пожар в NDG стал не только экстренным вызовом спасателям, но и громким сигналом для общества и властей — пора менять подход к социальной политике и безопасности в уязвимых сообществах.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG