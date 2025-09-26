В Монреале с 23 сентября по 3 октября 2025 года проходит Ассамблея Международной организации ГА

В Монреале с 23 сентября по 3 октября 2025 года проходит 42-я Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ИКАО), на которой собираются делегации всех 193 государств-членов организации, представителей международных организаций и отраслевых экспертов.

Российская делегация во главе с заместителем министра транспорта Владимиром Потешкиным планирует провести около 30 двусторонних встреч с другими странами-членами ИКАО, на которых обсудит сотрудничество в сфере воздушного сообщения, летной годности и сертификации воздушных судов. Кроме того, российская сторона представит документы о передовых практиках в гражданской авиации, а также конструктивные предложения по совершенствованию международной нормативно-правовой базы, повышению безопасности полетов и развитию устойчивого воздушного транспорта с учетом экологии.

В рамках работы Ассамблеи представители России примут участие в основных органах организации: исполнительном комитете, административной, экономической, технической и юридической комиссиях. Планируется обсуждение более 500 рабочих документов, охватывающих ключевые технические вопросы, проблемы безопасности и вопросы, связанные с санкционным давлением на отрасль.

Ассамблея ИКАО — это суверенный орган организации, который собирается не реже одного раза в три года для установления глобальной политики в области гражданской авиации на предстоящий период. Решения принимаются большинством голосов и направляют деятельность всех членов ИКАО согласно Конвенции о международной гражданской авиации.

Это важное международное событие, способствующее обмену опытом, укреплению сотрудничества и разработке стратегий развития авиационной отрасли в условиях современных вызовов и технологий.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG