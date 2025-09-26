Новые корабли ВМФ Канады: строительство корветов и ледоколов для Арктики

Вице-адмирал Ангус Топши, командующий Королевским канадским военно-морским флотом, 22 сентября заявил о планах по созданию новых боевых кораблей, способных выполнять задачи с большой дальностью плавания и преодолевать арктические льды.

По его словам, новые корветы должны быть полностью канадскими — от проектирования до строительства, которое будет осуществляться исключительно на территории Канады.

Сейчас флот ВМФ Канады находится в стадии обновления: большинство существующих боевых кораблей устаревают — к осени 2025 года завершится срок службы у 8 из 12 кораблей, остальные планируют списать к 2029 году. Новые суда планируется получить примерно через десять лет, что позволит сохранить боеспособность и повысить эффективность военно-морских операций в арктическом регионе.

Также Канада приступила к строительству нового арктического ледокола класса Polar-class 2, который станет самым мощным в канадском флоте ледоколом. Его длина составит 158 метров, а ширина — 28 метров. Ледокол будет оснащён для круглогодичного плавания в арктических льдах средней толщины и способен поддерживать до 100 человек на борту. Судно будет играть важную роль в обеспечении судоходства, научных исследований и поисково-спасательных операциях в регионе с суровыми условиями.

Строительство ледокола Polar Max проходит на верфи в Финляндии с последующим завершением в Канаде. Судно способно преодолевать лёд толщиной до 6,4 метра и выдерживать экстремальные арктические температуры. Его ввод в эксплуатацию ожидается к 2030 году — это часть международного партнерства США, Канады и Финляндии по укреплению безопасности и присутствия в Арктике на фоне усиления роли России в регионе.

Канада вкладывает миллиарды долларов в модернизацию своего морского флота, включая постройку ледоколов и корветов, которые позволят флоту решать задачи по защите северных территорий, безопасности судоходства и реагированию на чрезвычайные ситуации на море.

Таким образом, стратегия Канады на ближайшие годы включает обновление и усиление военно-морских возможностей с акцентом на Арктику, что связано как с возросшими климатическими и экономическими вызовами, так и с изменением геополитической ситуации в регионе.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG