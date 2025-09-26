На рынке недвижимости Монреаля — очередной исторический максимум: средняя цена дома в августе 2025 года достигла $668 500, что почти на 9% выше, чем год назад. Самая быстрая годовая динамика — у многоквартирных домов: медианная цена «плекса» (2–5 квартир) составила $840 000 (+10%), квартиры-кондоминиумы — $422 000 (+4%), а отдельные дома — $633 250 (+7%).

Даже относительно высокие ипотечные ставки не заставили покупателей уйти с рынка — количество сделок с односемейными домами выросло на 20%, с многоквартирными — на 22%, а всего продано более 3 300 объектов.

По данным риелторских ассоциаций, предложение на рынке расширяется: за год число новых выставленных объектов увеличилось на 18%, активные листинги — на 4%. Однако спрос остаётся устойчиво высоким, благодаря чему баланс сил до сих пор остаётся на стороне продавцов.

Аналогичный, а местами и опережающий рост отмечается в провинции Квебек и столичном регионе. Средняя стоимость дома в Квебеке составляет $450 000–$489 000, прибавляя 11–21% на фоне сохраняющейся активности покупателей и увеличения числа ипотечных залогов — признак, что не все семьи справляются с растущей финансовой нагрузкой.

Эксперты отмечают: несмотря на экономическую неопределённость, рынок жилья остаётся одним из самых динамичных и защищённых в стране, хотя и предъявляет всё новые вызовы и продавцам, и покупателям в стремлении к своему квадратному метру.

