В сентябре 2025 года между Индией и Канадой начался процесс разрешения серьёзного дипломатического кризиса, возникшего на фоне обвинений Канады в причастности Индии к убийству лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году.

18 сентября прошли встречи между представителями министерств иностранных дел двух стран, а также советниками по национальной безопасности, направленные на восстановление двусторонних отношений.

Хотя официальные пресс-релизы не раскрывали деталей, индийская пресса сообщила, что в ходе переговоров обсуждалась деятельность прохалистанских сепаратистов — движения, призывающего к созданию независимого государства Халистан на территории индийского Пенджаба. Это движение, получившее в 1980-х годах известность из-за террористической активности, оставляет глубокие следы в двусторонних отношениях.

Дипломатический конфликт с выдворением дипломатов, введением визовых ограничений и сворачиванием сотрудничества стал одним из самых масштабных за пределами традиционного индийско-пакистанского противостояния. Политическая смена в Канаде и отставка Джастина Трюдо летом 2025 года способствовали смягчению напряжённости и возобновлению диалога.

Эксперты отмечают, что Индия будет добиваться от Канады жёстких мер по сдерживанию сепаратистской деятельности и выдаче наиболее одиозных фигур. Канадское же новое правительство, несмотря на наличие оппозиционной партии, поддерживающей идею Халистана, похоже готово к сотрудничеству ради нормализации отношений.

Переговоры, состоявшиеся через несколько недель после назначения новых послов в обеих странах, получили положительные оценки как шаг к взаимному доверию и расширению безопасности и сотрудничества против терроризма и транснациональной преступности.

Таким образом, нынешняя дипломатическая активность свидетельствует о серьёзном намерении Индии и Канады преодолеть кризис и восстановить полноценные отношения в интересах обеих стран и народов.

