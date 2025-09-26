Между Индией и Канадой начался процесс разрешения серьёзного дипломатического кризиса

18 сентября прошли встречи между представителями министерств иностранных дел двух стран, а также советниками по национальной безопасности, направленные на восстановление двусторонних отношений.
Хотя официальные пресс-релизы не раскрывали деталей, индийская пресса сообщила, что в ходе переговоров обсуждалась деятельность прохалистанских сепаратистов — движения, призывающего к созданию независимого государства Халистан на территории индийского Пенджаба. Это движение, получившее в 1980-х годах известность из-за террористической активности, оставляет глубокие следы в двусторонних отношениях.
Дипломатический конфликт с выдворением дипломатов, введением визовых ограничений и сворачиванием сотрудничества стал одним из самых масштабных за пределами традиционного индийско-пакистанского противостояния. Политическая смена в Канаде и отставка Джастина Трюдо летом 2025 года способствовали смягчению напряжённости и возобновлению диалога.
Эксперты отмечают, что Индия будет добиваться от Канады жёстких мер по сдерживанию сепаратистской деятельности и выдаче наиболее одиозных фигур. Канадское же новое правительство, несмотря на наличие оппозиционной партии, поддерживающей идею Халистана, похоже готово к сотрудничеству ради нормализации отношений.
Переговоры, состоявшиеся через несколько недель после назначения новых послов в обеих странах, получили положительные оценки как шаг к взаимному доверию и расширению безопасности и сотрудничества против терроризма и транснациональной преступности.
Таким образом, нынешняя дипломатическая активность свидетельствует о серьёзном намерении Индии и Канады преодолеть кризис и восстановить полноценные отношения в интересах обеих стран и народов.
