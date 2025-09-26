Лесные пожары в Канаде: масштабная экологическая катастрофа с глобальными последствиями

Летом 2023 года лесные пожары, охватившие более 15 миллионов гектаров канадских лесов, стали крупнейшей экологической катастрофой в истории страны и вызвали серьёзную угрозу для здоровья людей по всему миру.

По данным университета Цинхуа, опубликованным в журнале Nature, задымление и повышение концентрации твёрдых частиц PM2.5 в атмосфере вызвали около 82 000 преждевременных смертей на глобальном уровне.

Масштабы и последствия пожаров

С мая по сентябрь 2023 года в Канаде выгорела около 4% всех лесов страны, преимущественно тайги. Это сопоставимо с площадью, превышающей территорию Англии. В атмосферу было выброшено порядка 650 миллионов тонн углерода, что сопоставимо с годовыми выбросами крупнейших экономик мира — США, Китая и Индии. Восстановление экосистем займёт десятки, а то и сотни лет.

Воздействие на здоровье

Основную опасность представляет загрязнение воздуха твёрдыми частицами PM2.5, которые проникают глубоко в лёгкие и вызывают ухудшения хронических заболеваний сердца и дыхательных путей. Загрязнённый воздух достиг миллионов людей: в Канаде 98% населения подверглись воздействию дыма, в США — около 264 миллионов (79% населения), в Европе — более 48 миллионов.

В первые недели пожаров только в Канаде и США было зафиксировано порядка 5400 смертей от острой токсичности дыма, а к концу года количество преждевременных смертей, связанных с долгосрочными эффектами, достигло 82 100 человек, из них 8300 в Канаде, 33 000 в США и 22 000 в Европе.

Климатические изменения и прогнозы

2023 год стал одним из самых загрязнённых по содержанию твёрдых частиц PM2.5 за всю историю наблюдений. Воздействие дыма оказалось в 2,6 раза сильнее, чем во время экстремальной жары 2021 года, и в пять раз выше, чем в 2017 году.

Учёные предупреждают, что с ростом среднемесячной температуры на каждый градус Цельсия увеличивается количество городских пожаров на 3%. К концу XXI века число пожаров может возрасти на 16%, что приведёт к 300 тысячам дополнительных смертей и более миллиону травм среди жителей мегаполисов.

Лесные пожары 2023 года в Канаде — это не только трагедия природного масштаба, но и серьёзное испытание для здоровья миллионов людей и глобальной экологии, подчёркивающее необходимость мер по адаптации к климатическим изменениям и предотвращению подобных катастроф в будущем.

