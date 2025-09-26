Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Лесные пожары в Канаде: масштабная экологическая катастрофа с глобальными последствиями

Лесные пожары в Канаде: масштабная экологическая катастрофа с глобальными последствиями

Виктория Христова Сен 26, 2025 Новости, Новости Канады, Происшествия Оставить комментарий 79 Просмотров

Летом 2023 года лесные пожары, охватившие более 15 миллионов гектаров канадских лесов, стали крупнейшей экологической катастрофой в истории страны и вызвали серьёзную угрозу для здоровья людей по всему миру.

По данным университета Цинхуа, опубликованным в журнале Nature, задымление и повышение концентрации твёрдых частиц PM2.5 в атмосфере вызвали около 82 000 преждевременных смертей на глобальном уровне.

Масштабы и последствия пожаров

С мая по сентябрь 2023 года в Канаде выгорела около 4% всех лесов страны, преимущественно тайги. Это сопоставимо с площадью, превышающей территорию Англии. В атмосферу было выброшено порядка 650 миллионов тонн углерода, что сопоставимо с годовыми выбросами крупнейших экономик мира — США, Китая и Индии. Восстановление экосистем займёт десятки, а то и сотни лет.

Воздействие на здоровье

Основную опасность представляет загрязнение воздуха твёрдыми частицами PM2.5, которые проникают глубоко в лёгкие и вызывают ухудшения хронических заболеваний сердца и дыхательных путей. Загрязнённый воздух достиг миллионов людей: в Канаде 98% населения подверглись воздействию дыма, в США — около 264 миллионов (79% населения), в Европе — более 48 миллионов.

В первые недели пожаров только в Канаде и США было зафиксировано порядка 5400 смертей от острой токсичности дыма, а к концу года количество преждевременных смертей, связанных с долгосрочными эффектами, достигло 82 100 человек, из них 8300 в Канаде, 33 000 в США и 22 000 в Европе.

Климатические изменения и прогнозы

2023 год стал одним из самых загрязнённых по содержанию твёрдых частиц PM2.5 за всю историю наблюдений. Воздействие дыма оказалось в 2,6 раза сильнее, чем во время экстремальной жары 2021 года, и в пять раз выше, чем в 2017 году.

Учёные предупреждают, что с ростом среднемесячной температуры на каждый градус Цельсия увеличивается количество городских пожаров на 3%. К концу XXI века число пожаров может возрасти на 16%, что приведёт к 300 тысячам дополнительных смертей и более миллиону травм среди жителей мегаполисов.

Лесные пожары 2023 года в Канаде — это не только трагедия природного масштаба, но и серьёзное испытание для здоровья миллионов людей и глобальной экологии, подчёркивающее необходимость мер по адаптации к климатическим изменениям и предотвращению подобных катастроф в будущем.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*