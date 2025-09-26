Новинки недели на eTVnet! Комедии, драмы, детективы и шоу, которые нельзя пропустить!

Помимо последних новинок недели, на eTVnet можно найти богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

Кристина — эксперт-эколог. Она приезжает в городок Древлянск, чтобы провести экологическую экспертизу, и вступает в конфликт с местным застройщиком. Эта история попадает в объектив местного телевидения, и вскоре к Кристине приходит незнакомая женщина. Она заявляет, что Кристина — ее дочь, похищенная тридцать лет назад. Кристина начинает собственное расследование. Ее попытки раскрыть свое прошлое оборачиваются целой чередой смертей… Чем закончится эта история, вы узнаете, включив новинку сервиса eTVnet драму “Похищенная”.

Что еще можно посмотреть на этом замечательном ресурсе? Свежие сериалы, и громкие премьеры!

Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи.

За день до

Александр Костров — любимец женщин, знаток женской психологии, автор популярнейших любовных романов, пишущий под псевдонимом «Арина Спарк», — после случайного удара электрическим током получает мистическую способность видеть детали будущего преступления, которое еще не совершилось, но уже предрешено.

Универ. Молодые 2

Студентам МВГУ предстоит не только притереться друг к другу, но и загладить вину за старые ошибки. Федя будет изо всех сил стараться вернуть доверие Полины — повзрослеет и даже устроится на работу. Полина же пойдет на сделку с совестью и окажется на темной стороне микрозаймов. Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви. Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Также в 510 блоке появится новый житель.

Последнее желание

Жизнь Тамары Сизовой кажется идеальной. Она недавно окончила университет, работает в крупной компании, воспитывает сына Вадика в счастливом браке и постоянно путешествует. Вот только все это ложь, которую Тамара придумала для своей бабушки. Вера Ивановна мечтала, что внучка станет большим человеком, поэтому Тамара не может ее разочаровать и рассказать правду о своей неудавшейся жизни в Москве. На самом деле, отец Вадика их бросил, университет она так и не окончила, и вместо того, чтобы преподавать итальянский язык, работает секретаршей. Все меняется, когда Тамаре сообщают, что у Веры Ивановны сердечный приступ. Тамара с Вадиком приезжают в родную деревню. Там Тамара сталкивается с лечащим врачом бабушки Сергеем и со своим бывшим одноклассником и школьной любовью Андреем Витязевым. Тамара ухаживает за Верой Ивановной, не зная, что ее появление в деревне подстроено.

Пока брак не разлучит нас

Ольга готовится выйти замуж за Игоря, руководителя крупного производства. Недавно она исполнила свою мечту — открыла собственный магазин одежды. У сына Ольги от первого брака Данилы появилась любимая девушка Маша. Мать Ольги Зоя Николаевна во всем поддерживает дочь. Но налаженная с трудом жизнь рушится, когда из Лондона неожиданно прилетает мать Игоря — Анна. С этого момента в семье начинается черная полоса. Трем женщинам из разных поколений, Ольге, Зое Николаевне и Маше, приходится объединиться, чтобы спасти самое важное — семью, карьеру и любовь.

Хамелеон

В ОПГ наркоторговцев внедряется агент ФСБ Антон Старцев. В силу обстоятельств Антон погибает. Вместо него отдел вербует его брата Сергея. Сергей, мелкий уголовник, категорически не желает работать на «отдел». У него в разгаре роман со Светланой. И вообще ему кажется, что его все в жизни устраивает. Но когда преступники берут в заложники его девушку, он вынужден занять место своего брата и продолжить выполнять задание по ликвидации ОПГ.

