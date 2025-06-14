Квебекцы всё реже стремятся покинуть свои регионы ради крупных городов

Жители Квебека всё чаще предпочитают оставаться в своих регионах или переезжать из крупных городов в более спокойные уголки провинции. Об этом свидетельствуют последние данные Института статистики Квебека (ISQ), которые подтверждают устойчивую тенденцию к снижению мобильности населения внутри региона.

Пандемия как катализатор перемен

Во время пандемии COVID-19 многие квебекцы воспользовались возможностью сменить городскую суету на просторы пригородов и небольших городов. Только за 2020–2021 годы Монреаль потерял около 40 000 жителей, которые переехали в другие регионы провинции. Особенно популярными стали Шербрук, Квебек и Труа-Ривьер, а также множество небольших муниципалитетов и сёл.

Снижение межрегиональной миграции

Согласно статистике, всё меньше жителей Квебека ежегодно покидают свои регионы ради других. Межрегиональная миграция сократилась на треть: если в 2001 году 2,8 % населения меняли место жительства, то в прошлом году этот показатель составил менее 1,8 %.

Обратный тренд: из городов в регионы

В то же время увеличивается число горожан, переезжающих в небольшие города и регионы. Например, чистая миграция для Монреаля, которая в 2002 году была сбалансирована, теперь показывает устойчивый отток населения: прибывает 0,72 % от общего числа жителей, а уезжает 1,23 %, что приводит к чистым потерям в 0,52 %.

Дефицит жилья — главное препятствие

Несмотря на растущую популярность жизни вдали от мегаполисов, многие квебекцы сталкиваются с острой нехваткой жилья в регионах. Эксперты отмечают, что если бы предложение жилья в небольших городах и сёлах было шире, отток из крупных центров мог бы быть ещё значительнее.

Вывод

Квебекцы всё больше ценят спокойствие, пространство и природу, предпочитая их городской суете. Этот тренд, ускоренный пандемией, продолжает набирать силу, несмотря на сохраняющиеся проблемы с доступностью жилья. В будущем, если рынок жилья в регионах станет более развитым, крупные города могут столкнуться с ещё большим оттоком населения.

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