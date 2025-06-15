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Новости Полиция Монреаля усилила патрулирование возле синагог и мечетей

Полиция Монреаля усилила патрулирование возле синагог и мечетей

Виктория Христова Июн 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 21 Просмотров

В связи с обострением конфликта между Израилем и Ираном полиция Монреаля увеличила своё присутствие возле синагог, мечетей и других потенциально уязвимых объектов, сообщила представитель SPVM Вероник Дюбюк.

 

«Это новое явление с начала конфликта», — заявила Дюбюк, отметив, что офицеры проявляют «особое внимание» к местам, которые могут стать объектами нападений.

Таким образом, городские власти демонстрируют готовность защищать религиозные учреждения и поддерживать общественный порядок в условиях международной напряжённости.

Полиция призывает жителей сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях.

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