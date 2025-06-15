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Новости В Монреале полиция расследует акт вандализма на мечети как преступление на почве ненависти

В Монреале полиция расследует акт вандализма на мечети как преступление на почве ненависти

Степан Артемьевский Июн 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 30 Просмотров

Полиция Монреаля начала расследование преступления на почве ненависти после того, как на нескольких стенах мечети в районе Кот-де-Нэж—Нотр-Дам-де-Грас появились оскорбительные граффити с надписью «F—k Gaza».

 

Вандализм был совершен 10 июня, однако полицию вызвали на место происшествия только на следующий день, сообщила представитель SPVM Вероник Дюбюк.

По словам Дюбюк, инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей и представителей мусульманской общины.

Полиция усилила патрулирование в районе и призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях.

В Монреале на стенах мечети появились оскорбительные граффити, после чего полиция начала расследование как преступление на почве ненависти.

Инцидент произошёл 10 июня, однако правоохранители узнали о нём лишь на следующий день.

 

 

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