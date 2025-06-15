Новые меры поддержки для покупателей первой недвижимости: экономия на налогах и риски роста цен

Предложение предусматривает отмену федеральной части налога с продаж для новых домов стоимостью до 1 миллиона долларов, если они приобретаются первым покупателем, соответствующим критериям. Возврат TPS будет постепенно снижаться по мере приближения цены дома к 1,5 миллиона долларов. По оценкам ПДБ, программа обойдётся в 1,9 миллиарда долларов за шесть лет, тогда как федеральное правительство оценило экономию для канадцев примерно в 3,9 миллиарда за пять лет.

Дома, приобретаемые в период с 27 мая текущего года до 2031 года, могут быть допущены к возврату TPS при условии, что строительство началось до 2031 года и завершится до 2036 года. Канадцы, уже владеющие недвижимостью, не имеют права на освобождение от TPS, за редкими исключениями. Инвесторы также исключены из программы.

Последняя оценка ПДБ примерно на 100 миллионов долларов ниже, чем цифра, озвученная во время федеральных выборов весной, когда впервые было предложено освобождение от TPS. Разница объясняется более поздней датой вступления в силу и иным определением покупателей первой недвижимости. По мнению аналитиков Desjardins, федеральное правительство рассчитывает на большую популярность программы, чем ПДБ, что и объясняет разницу в оценках.

Возврат TPS, который ещё не вступил в силу, был частью предвыборной платформы либералов весной и направлен на помощь канадцам в доступе к рынку жилья. Дом стоимостью 1 миллион долларов получит максимальный возврат в размере 50 000 долларов. Для домов дешевле возврат будет пропорционально ниже. Для домов дороже 1 миллиона возврат постепенно снижается до нуля при цене 1,5 миллиона долларов.

В отчёте Desjardins, подготовленном экономистом Кари Норман, отмечается, что успешная реализация программы может стимулировать дополнительное жилищное строительство для удовлетворения возросшего спроса. Однако ПДБ не учитывает возможные изменения в поведении рынка в своём анализе. Норман предупреждает, что рост спроса со стороны покупателей может привести к краткосрочному росту цен, если предложение не успеет за ним.

По её оценкам, 85% новых домов, построенных в Канаде в течение действия программы, будут соответствовать требованиям для полного освобождения от TPS — до 50 000 долларов. Если налог включён в ипотечный капитал, средний владелец может рассчитывать на экономию в 240 долларов в месяц по ипотеке. Экономия более ощутима, если застройщик предварительно включает TPS в стоимость.

«Для создания более устойчивого и инклюзивного рынка жилья меры по доступности должны учитывать обе стороны — покупателей и застройщиков, а все уровни власти должны действовать согласованно», — подчёркивает Кари Норман.

Эта мера включена в закон, который также предусматривает снижение подоходного налога, обещанное либералами и вступающее в силу с 1 июля.

Канадские власти предлагают освобождение от налога на товары и услуги для покупателей первой недвижимости стоимостью до 1 миллиона долларов, что позволит сэкономить в среднем 26 832 доллара на налогах. Программа рассчитана на период до 2031 года и может стимулировать строительство новых домов, однако есть риск краткосрочного роста цен из-за повышения спроса. Программа является частью более широкой налоговой реформы, направленной на повышение доступности жилья.