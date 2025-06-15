Женские приюты в Квебеке говорят, что вынуждены отказывать женщинам, потому что мест не хватает

SOS Violence Conjugale — одна из первых служб помощи женщинам, сталкивающимся с домашним насилием, предоставляя им ресурсы и помогая найти место в экстренном убежище.

Представитель организации Клодин Тибо заявила, что с 1 апреля 2024 по 30 марта 2025 года спрос на услуги SOS был выше, чем когда-либо. Организация работает с 1987 года.

Из примерно 60 000 звонков почти 20 000 были просьбами о предоставлении места в экстренном убежище. Более половины (53,2 %) получили отказ из-за отсутствия свободных мест.

«Мы с каждым годом всё хуже справляемся с тем, чтобы найти людям, ищущим убежище, ресурсы с местами. Отчасти это связано с ростом спроса: раньше у нас было 6–7 тысяч запросов в год, а сейчас их стало больше 19 тысяч», — сказала Тибо.

В 2020–2021 годах успешность направления женщин в убежища составляла 75,9 %, но с каждым годом этот показатель снижался по мере роста спроса. В 2021–2022 годах он составил 66 %, а к 2023–2024 годам упал до 50,8 %.

Она подчеркнула, что когда женщины звонят — это экстренная ситуация. Если им отказывают, они могут потерять смелость обратиться снова, а их обидчик усилит контроль, что подвергает женщин ещё большей опасности.

«Мы должны использовать этот момент. Для некоторых женщин он может не повториться неделями, месяцами или даже годами», — сказала Тибо.

Этот вызов хорошо знаком Мелпе Каматерос, исполнительному директору Shield of Athena в Монреале.

«Мы уже десятилетиями требуем расширения мест в убежищах», — сказала она CTV News.

Shield of Athena увеличил вместимость с 9 до 24 человек за последние несколько лет и собирает средства на ремонт своих помещений.

Успешная просветительская работа

Тибо связывает рост спроса с улучшением образования и просветительской работы, включая определение и криминализацию принудительного контроля.

Она отметила, что всё больше женщин знают, как распознать и покинуть ситуацию домашнего насилия, и чувствуют себя увереннее, обращаясь за помощью.

«Мы должны быть в состоянии помочь им, когда они просят о помощи, но сейчас у нас слишком высокий процент отказов. Это серьёзная проблема, потому что это жизненно важная услуга», — сказала Тибо.

Финансирование не увеличилось пропорционально спросу, добавила она.

В 2022 году Квебек выделил 462 миллиона долларов на пятилетнюю стратегию борьбы с домашним и сексуальным насилием. В этом году планируется построить четыре новых убежища.

Но Тибо считает, что этого недостаточно и что службы не успевают за растущей потребностью.

Она также отметила, что есть много факторов, осложняющих направление женщин в убежища.

Например, женщине в Монреале может понадобиться помощь, но ближайшее свободное место — в Абитиби. Или есть место для женщины, но не для её троих детей. Языковые барьеры и вопросы доступности также могут помешать найти убежище.

«Когда ситуация становится невыносимой и женщина хочет уйти из дома, получить отказ — это ужасно. Это означает отказ в услугах, которые могут спасти чью-то жизнь», — сказала Тибо.

Влияние жилищного кризиса

Каматерос призвала правительство инвестировать больше в услуги второго этапа для женщин, покидающих экстренные убежища.

Она отметила, что обычно женщины покидают экстренные убежища через два месяца, чтобы освободить место для других. Но сейчас некоторые остаются до шести месяцев, потому что им некуда идти, чтобы обеспечить свою безопасность.

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