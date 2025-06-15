Монреаль стремится к I месту на подиуме в вопросах логистики Гран-При после прошлогодних проблем

После прошлогодних транспортных трудностей городские власти намерены обеспечить безупречную логистику и транспорт для Гран-При Формулы-1 в этом году, стремясь к «вершине подиума» в вопросах эффективности.

Уикенд Гран-При — самый загруженный для дорог Монреаля: в город приезжают более 300 000 посетителей, половина из которых — гости из других провинций и стран. Основные мероприятия проходят на трассе Жиля Вильнёва в парке Жан-Драпо на острове Святой Елены, но праздничная атмосфера охватывает и другие районы города, включая мероприятие Formula Peel, фестиваль Гран-При на Кресент-стрит и «пит-стоп» в торговом центре Eaton Centre. В этот же уикенд в Монреале пройдут фестивали Francos de Montréal и Mural.

«Главное — избегать моста Жака Картье и скоростной дороги Бонавантюр, если вы не едете на Гран-При Канады», — посоветовал Филипп Сабуран, представитель городской администрации Монреаля. Ожидается, что будут заторы на мостах Жака Картье и Самуэля де Шамплена, а также на шоссе 132.

Чтобы облегчить доступ к парку Жан-Драпо, мост Виктория, находящийся под управлением CN, не будет работать в обычном режиме для утреннего и вечернего пиковых часов в пятницу, 13 июня. Движение по мосту будет осуществляться в обе стороны с четверга в 19:15 до понедельника в 5:00.

Ограничения движения и объезды:

R -117 (бульвар Марселя-Лорена) в южном направлении: С пятницы в 14:00 до понедельника в 5:00 — частичное закрытие одной из трех полос под железнодорожным виадуком CN (Сен-Лоран/Картьевиль). С пятницы в 17:00 до понедельника в 5:00 — полное закрытие южного поворотного круга под виадуком CN. Объезд через улицу Сен-Луи и бульвар Декари.

Скоростная дорога Бонавантюр: Peel Basin/мост Виктория: одна из трех полос в каждом направлении закрыта до декабря. Мост Клеман: встречное движение по одной полосе в каждом направлении до декабря.



Городские власти и организаторы настоятельно рекомендуют гостям использовать общественный транспорт. «Учитывая большое количество участников и отсутствие парковок, крайне важно добираться до места проведения мероприятия на общественном транспорте», — предупреждает сайт Гран-При Канады. Варианты включают метро (ближайшая станция — Jean-Drapeau на желтой линии), парковки с пересадкой на автобус, паромы и такси. Также будут запущены дополнительные автобусы между Старым портом и островом Святой Елены для увеличения пропускной способности.

Посетителям рекомендуется заранее планировать маршрут с помощью приложения F1 GP Canada и покупать проездные билеты заранее, чтобы избежать очередей.

Монреаль делает всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта и логистики для Гран-При 2025 года, извлекая уроки из прошлогодних проблем и советуя гостям пользоваться общественным транспортом в условиях ожидаемых заторов и ограничений движения. В этот уикенд улицы и мосты города будут переполнены, но тщательное планирование и ранняя покупка билетов помогут фанатам насладиться праздником.

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