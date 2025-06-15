Восемь улиц Монреаля станут пешеходными этим летом

Вот список улиц, которые будут закрыты для автомобилей, с указанием сроков:
|Улица
|Участок
|Начало
|Конец
|Монт-Рояль
|Сен-Лорен до Де Лоримье
|26 мая
|4 сентября
|Веллингтон
|6-я авеню до улицы Реджина
|2 июня
|19 сентября
|Сент-Катрин
|Сен-Кристоф до Папино
|15 мая
|14 октября
|Сен-Дени
|Шербрук до Сент-Катрин
|14 июня
|15 сентября
|Дюлут
|Сен-Лорен до Сен-Юбер
|16 июня
|16 октября
|Онтарио
|Пи-IX до Дарлинг
|16 июня
|12 сентября
|Бернар
|Висман до Блумфилд
|24 мая
|21 сентября
|Кастльно
|Сен-Дени до Де Гасп
|12 мая
|7 ноября
Кроме того, дополнительные пешеходные зоны могут быть созданы в других районах города по планам каждого округа. Например, улица Пляс-дю-Марше-Нор возле рынка Жан-Талон станет пешеходной с 5 июня, а улица Монкленд в районе Нотр-Дам-де-Грас между Мелроуз и Жируар будет закрыта для машин в выходные дни 21–24 августа.
«Пешеходные улицы стали неотъемлемой частью лета в Монреале, а также способствуют международному имиджу города, — заявил лидер Projet Montréal Люк Рабуэн, отвечающий за экономическое развитие в городском исполнительном комитете. — Они являются сердцем Монреаля, делают летний сезон ярче и предлагают комфортную, дружелюбную и привлекательную атмосферу для прогулок».
Лето 2025 года в Монреале пройдет под знаком пешеходных улиц: восемь главных артерий города будут закрыты для автомобилей, чтобы жители и туристы могли свободно гулять, посещать магазины, кафе и наслаждаться праздничной атмосферой. Дополнительные пешеходные зоны появятся и в других районах города.
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