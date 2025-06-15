Восемь улиц Монреаля станут пешеходными этим летом

Восемь улиц Монреаля этим летом будут полностью закрыты для автомобилей, сообщили городские власти в понедельник. Более семи километров асфальта станут пешеходными, что обеспечит легкий доступ к более чем 1 300 местным предприятиям для жителей и гостей города.

Вот список улиц, которые будут закрыты для автомобилей, с указанием сроков:

Улица Участок Начало Конец Монт-Рояль Сен-Лорен до Де Лоримье 26 мая 4 сентября Веллингтон 6-я авеню до улицы Реджина 2 июня 19 сентября Сент-Катрин Сен-Кристоф до Папино 15 мая 14 октября Сен-Дени Шербрук до Сент-Катрин 14 июня 15 сентября Дюлут Сен-Лорен до Сен-Юбер 16 июня 16 октября Онтарио Пи-IX до Дарлинг 16 июня 12 сентября Бернар Висман до Блумфилд 24 мая 21 сентября Кастльно Сен-Дени до Де Гасп 12 мая 7 ноября

Кроме того, дополнительные пешеходные зоны могут быть созданы в других районах города по планам каждого округа. Например, улица Пляс-дю-Марше-Нор возле рынка Жан-Талон станет пешеходной с 5 июня, а улица Монкленд в районе Нотр-Дам-де-Грас между Мелроуз и Жируар будет закрыта для машин в выходные дни 21–24 августа.

«Пешеходные улицы стали неотъемлемой частью лета в Монреале, а также способствуют международному имиджу города, — заявил лидер Projet Montréal Люк Рабуэн, отвечающий за экономическое развитие в городском исполнительном комитете. — Они являются сердцем Монреаля, делают летний сезон ярче и предлагают комфортную, дружелюбную и привлекательную атмосферу для прогулок».

Лето 2025 года в Монреале пройдет под знаком пешеходных улиц: восемь главных артерий города будут закрыты для автомобилей, чтобы жители и туристы могли свободно гулять, посещать магазины, кафе и наслаждаться праздничной атмосферой. Дополнительные пешеходные зоны появятся и в других районах города.

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