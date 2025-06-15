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Новости Восемь улиц Монреаля станут пешеходными этим летом
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Панорама Монреаля.

Восемь улиц Монреаля станут пешеходными этим летом

Виктория Христова Июн 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 15 Просмотров

Восемь улиц Монреаля этим летом будут полностью закрыты для автомобилей, сообщили городские власти в понедельник. Более семи километров асфальта станут пешеходными, что обеспечит легкий доступ к более чем 1 300 местным предприятиям для жителей и гостей города.

 

Вот список улиц, которые будут закрыты для автомобилей, с указанием сроков:

Улица Участок Начало Конец
Монт-Рояль Сен-Лорен до Де Лоримье 26 мая 4 сентября
Веллингтон 6-я авеню до улицы Реджина 2 июня 19 сентября
Сент-Катрин Сен-Кристоф до Папино 15 мая 14 октября
Сен-Дени Шербрук до Сент-Катрин 14 июня 15 сентября
Дюлут Сен-Лорен до Сен-Юбер 16 июня 16 октября
Онтарио Пи-IX до Дарлинг 16 июня 12 сентября
Бернар Висман до Блумфилд 24 мая 21 сентября
Кастльно Сен-Дени до Де Гасп 12 мая 7 ноября

Кроме того, дополнительные пешеходные зоны могут быть созданы в других районах города по планам каждого округа. Например, улица Пляс-дю-Марше-Нор возле рынка Жан-Талон станет пешеходной с 5 июня, а улица Монкленд в районе Нотр-Дам-де-Грас между Мелроуз и Жируар будет закрыта для машин в выходные дни 21–24 августа.

«Пешеходные улицы стали неотъемлемой частью лета в Монреале, а также способствуют международному имиджу города, — заявил лидер Projet Montréal Люк Рабуэн, отвечающий за экономическое развитие в городском исполнительном комитете. — Они являются сердцем Монреаля, делают летний сезон ярче и предлагают комфортную, дружелюбную и привлекательную атмосферу для прогулок».

Лето 2025 года в Монреале пройдет под знаком пешеходных улиц: восемь главных артерий города будут закрыты для автомобилей, чтобы жители и туристы могли свободно гулять, посещать магазины, кафе и наслаждаться праздничной атмосферой. Дополнительные пешеходные зоны появятся и в других районах города.

 

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