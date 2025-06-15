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Новости Премьер Лего: Квебеку пора сказать «да» национальным нефтегазовым трубопроводам

Премьер Лего: Квебеку пора сказать «да» национальным нефтегазовым трубопроводам

Степан Артемьевский Июн 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 15 Просмотров

После недавней встречи первых министров премьер Квебека Франсуа Лего заявил, что никогда раньше не обсуждал экономические вопросы с федеральным премьер-министром так активно. Главной темой переговоров стали национальные нефте- и газопроводы. Однако Квебек и Британская Колумбия остаются единственными провинциями, которые не дали согласия на их прокладку через свои территории.

 

Британская Колумбия не испытывает острой необходимости в нефтепроводах: провинция успешно экспортирует нефть через свои порты в Азию и получает сырьё из соседней Альберты. Квебеку же приходится закупать дорогую нефть у Венесуэлы, чтобы покрыть свои потребности, что особенно невыгодно на фоне торговых войн и высоких тарифов.

Последний раз этот вопрос активно обсуждался во время проекта Energy East. Тогда премьер Лего заявил, что проект не получил достаточной «социальной приемлемости». Однако ситуация изменилась: согласно опросу Angus Reid Institute за 2025 год, 74% жителей Квебека поддерживают идею строительства нефте- и газопроводов по всей стране. Главным фактором стал растущий разрыв в ценах на бензин между Квебеком и Онтарио — в последнем обычный бензин дешевле на 20 центов за литр. Многие жители Квебека, живущие у границы, ездят заправляться в Онтарио.

Премьер Лего неоднократно отмечал, что сдвиг в общественном мнении может привести к пересмотру его позиции. Теперь такой сдвиг произошёл. Если Квебек согласится на строительство нефтегазовых трубопроводов, это не только снизит цены на бензин для жителей провинции, но и даст Квебеку больше политического веса в переговорах с Оттавой по вопросам иммиграции и интеграции.

Этот шаг также принесёт пользу всей Канаде. Чрезмерная зависимость от рынка США, куда уходит более 95% экспортируемой нефти, делает страну уязвимой перед возможными тарифами, например, со стороны администрации Трампа. Национальные нефтегазовые трубопроводы позволят Канаде расширить экспорт в Европу и Азию и компенсировать влияние торговых барьеров.

Кроме того, строительство трубопроводов усилит межпровинциальную торговлю и экономическую интеграцию, разрушая искусственные барьеры между регионами. Квебек, богатый гидроэнергетикой, алюминием и молочными продуктами, только выиграет от более тесного сотрудничества с другими провинциями.

Премьер Лего, предприниматель, сделавший себя сам и добившийся успеха с Air Transat, хорошо понимает эти выгоды. Пришло время ему взять на себя лидерство — и на этот раз не только в Квебеке, но и во всей Канаде.

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