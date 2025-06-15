Премьер Лего: Квебеку пора сказать «да» национальным нефтегазовым трубопроводам

После недавней встречи первых министров премьер Квебека Франсуа Лего заявил, что никогда раньше не обсуждал экономические вопросы с федеральным премьер-министром так активно. Главной темой переговоров стали национальные нефте- и газопроводы. Однако Квебек и Британская Колумбия остаются единственными провинциями, которые не дали согласия на их прокладку через свои территории.

Британская Колумбия не испытывает острой необходимости в нефтепроводах: провинция успешно экспортирует нефть через свои порты в Азию и получает сырьё из соседней Альберты. Квебеку же приходится закупать дорогую нефть у Венесуэлы, чтобы покрыть свои потребности, что особенно невыгодно на фоне торговых войн и высоких тарифов.

Последний раз этот вопрос активно обсуждался во время проекта Energy East. Тогда премьер Лего заявил, что проект не получил достаточной «социальной приемлемости». Однако ситуация изменилась: согласно опросу Angus Reid Institute за 2025 год, 74% жителей Квебека поддерживают идею строительства нефте- и газопроводов по всей стране. Главным фактором стал растущий разрыв в ценах на бензин между Квебеком и Онтарио — в последнем обычный бензин дешевле на 20 центов за литр. Многие жители Квебека, живущие у границы, ездят заправляться в Онтарио.

Премьер Лего неоднократно отмечал, что сдвиг в общественном мнении может привести к пересмотру его позиции. Теперь такой сдвиг произошёл. Если Квебек согласится на строительство нефтегазовых трубопроводов, это не только снизит цены на бензин для жителей провинции, но и даст Квебеку больше политического веса в переговорах с Оттавой по вопросам иммиграции и интеграции.

Этот шаг также принесёт пользу всей Канаде. Чрезмерная зависимость от рынка США, куда уходит более 95% экспортируемой нефти, делает страну уязвимой перед возможными тарифами, например, со стороны администрации Трампа. Национальные нефтегазовые трубопроводы позволят Канаде расширить экспорт в Европу и Азию и компенсировать влияние торговых барьеров.

Кроме того, строительство трубопроводов усилит межпровинциальную торговлю и экономическую интеграцию, разрушая искусственные барьеры между регионами. Квебек, богатый гидроэнергетикой, алюминием и молочными продуктами, только выиграет от более тесного сотрудничества с другими провинциями.

Премьер Лего, предприниматель, сделавший себя сам и добившийся успеха с Air Transat, хорошо понимает эти выгоды. Пришло время ему взять на себя лидерство — и на этот раз не только в Квебеке, но и во всей Канаде.

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