Тысячи протестующих вышли на улицы Монреаля в поддержку Палестины

В субботу днём тысячи человек вышли на улицы центра Монреаля, чтобы принять участие в митинге в поддержку Палестины. Акция, организованная примерно 50 общественными и гуманитарными организациями, прошла под лозунгом «Красная черта для Газы» и была призвана призвать Канаду изменить свою позицию по вопросу конфликта в секторе Газа.

Демонстрация началась в 13:30 на площади Норман-Бетьюн возле станции метро Ги–Конкордия и должна была завершиться на площади Пляс-де-Монреальез.

Организаторы призывали участников надеть красную одежду в знак протеста против того, что они называют «пересечением красных линий» в ходе продолжающегося конфликта.

Митинг стал частью крупного общественного движения в Канаде и мире, требующего прекращения поддержки военных действий в Газе и солидарности с палестинским народом.

Такие акции проходят регулярно в Монреале и других городах страны, а также поддерживаются студенческими лагерями и общественными группами.

В Монреале состоялся массовый митинг в поддержку Палестины с требованием к правительству Канады изменить свою политику по отношению к конфликту в Газе.

Акция объединила десятки общественных организаций и тысячи участников, продемонстрировав широкую солидарность с жителями Газы.

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