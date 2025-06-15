Тысячи протестующих вышли на улицы Монреаля в поддержку Палестины

Демонстрация началась в 13:30 на площади Норман-Бетьюн возле станции метро Ги–Конкордия и должна была завершиться на площади Пляс-де-Монреальез.
Организаторы призывали участников надеть красную одежду в знак протеста против того, что они называют «пересечением красных линий» в ходе продолжающегося конфликта.
Митинг стал частью крупного общественного движения в Канаде и мире, требующего прекращения поддержки военных действий в Газе и солидарности с палестинским народом.
Такие акции проходят регулярно в Монреале и других городах страны, а также поддерживаются студенческими лагерями и общественными группами.
В Монреале состоялся массовый митинг в поддержку Палестины с требованием к правительству Канады изменить свою политику по отношению к конфликту в Газе.
Акция объединила десятки общественных организаций и тысячи участников, продемонстрировав широкую солидарность с жителями Газы.
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