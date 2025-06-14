Make-A-Wish Canada отправляет 30 детей и их семьи на недельный отдых в мексиканский отель

Семья Луки Бурдона из пяти человек — одна из тех, кто отправляется в путешествие. Его мама, Жюдит Госселин, говорит, что они никогда раньше не ездили в такое путешествие.

«Мы очень взволнованы. Мы очень рады, что наконец-то сможем поехать в поездку всей семьёй, потому что с этой болезнью очень сложно даже выходить из дома. Это прекрасный подарок!» — сказала она CTV News.

Луке четыре года, и у него отсутствует фермент, необходимый для переваривания жиров. Жир накапливается в его маленьком организме, и ему нужны еженедельные процедуры, чтобы его выводить.

Абду Азиз получил диагноз «рак» сразу после своего третьего дня рождения около года назад. Его мама, Айссата, говорит, что эта поездка помогает снять стресс.

«Мы очень счастливы», — сказала она.

Make-A-Wish Canada предлагает вдохновляющие впечатления детям с тяжелыми заболеваниями, давая им передышку в процессе лечения. Зарегистрированная благотворительная организация заявляет, что такого рода позитив — большой стимул для юных пациентов.

Более 70% заявок касаются путешествий.

Алексис Гайптман, вице-президент по Восточной Канаде и Квебеку в Make-A-Wish Canada, сообщает, что прошлый год стал рекордным для организации.

«Мы осуществили 2 011 желаний по всей стране, что на 45% больше, чем в предыдущем году», — сказала она.

В этой поездке чартерные рейсы предоставляет компания Sunwing Vacations.

Лин Шайе из группы Québec Sunwing Vacations Group говорит, что для компании это первый подобный опыт.

«С помощью нашего фонда мы обычно финансируем мероприятия на месте отдыха. Впервые мы действительно делаем что-то для сообщества здесь, в Квебеке», — сказала она.

Группа направляется в отель Planet Hollywood Resort в Канкуне, Мексика, за солнцем, песком и волнами. И, конечно, за динозаврами в аквапарке — тематическое развлечение для всей семьи.

«Он увидел фотографии. Он был в восторге от динозавров!» — сказала мама Луки.

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