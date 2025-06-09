Монреаль: рынок недвижимости стареет, а цены растут

В условиях стремительного роста цен на жилье многие покупатели оказываются в сложной ситуации и вынуждены выбирать дома, требующие серьёзных вложений и ремонта. По данным RénoAssistance, более четверти потенциальных покупателей готовы приобрести жильё дешевле, даже если это означает необходимость масштабных ремонтных работ.

В ходе посещения доступных объектов в Монреале и его окрестностях корреспонденты Le Journal отметили тревожную тенденцию: состояние жилого фонда города ухудшается. «В центре и ближних пригородах Монреаля жилой фонд очень старый, — говорит Матьё Савар, директор агентства недвижимости Confia. — Особенно впечатляет сочетание высоких цен на дома и стоимости ремонта. Это тяжело для потенциальных покупателей».

По информации Ассоциации профессиональных риелторов Квебека (APCIQ), медианная цена частного дома в апреле этого года в Большом Монреале составила 625 000 канадских долларов, тогда как годом ранее она была на уровне 575 000 долларов. Средний возраст 100 000 частных домов на острове Монреаль — 61 год. Помимо серьёзных структурных проблем, которые иногда требуют полного сноса здания, покупатели часто сталкиваются с такими трудностями, как антисанитария, наличие загрязнений, необходимость замены крыши и другие неприятные сюрпризы.

Хотя рынок всё ещё остаётся рынком продавца, сделки без предварительного осмотра стали встречаться реже, чем во время пандемии, отмечает Натали Бегин, председатель комитета по практике брокерской деятельности APCIQ. «После пандемии наступило осознание рисков, — говорит она. — Риелтор обязан предупреждать покупателей о возможных последствиях покупки без гарантии и осмотра, но иногда покупатели просто теряют терпение».

Современные молодые покупатели чаще предпочитают приобретать готовые дома, а не заниматься строительством или капитальным ремонтом, чтобы сэкономить. Однако, как подчёркивает эксперт по ремонту и строительству жилья Александр Перрон-Юдон из RénoAssistance, самостоятельное управление стройкой не всегда гарантирует успех и экономию. «Если владелец хочет сам управлять проектом, это вполне возможно для работ по укладке полов, установке плинтусов и других декоративных элементов, — говорит он. — Но когда речь идёт об электрике, сантехнике, перепланировке или работах по переустройству несущих конструкций — это совсем другая история».

В итоге, покупка жилья в Монреале становится всё более сложной задачей: высокие цены, стареющий жилой фонд и необходимость дорогостоящего ремонта делают рынок недвижимости настоящим испытанием для большинства новых покупателей.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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