Забастовка и локаут на DHL Canada Express: компания обещает минимум сбоев, несмотря на конфликт

В воскресенье на DHL Canada Express начались забастовка и локаут, однако компания заявляет, что эти события не окажут существенного влияния на доставку посылок. DHL сообщает о реализации «плана действий на случай непредвиденных обстоятельств», который позволит обслуживать более 50 000 клиентов — от розничных сетей, таких как Lululemon, до крупных e-commerce-гигантов Shein и Temu.

«Благодаря этим мерам мы можем поддерживать работу всей нашей сети в Канаде и не ожидаем значительных сбоев в обслуживании», — заявила представитель DHL Памела Дук Рай.

Профсоюз Unifor, представляющий интересы более 2 000 водителей грузовиков, курьеров, работников складов и колл-центров, обвинил DHL в использовании временных работников взамен бастующих. Президент профсоюза Лана Пэйн подчеркнула, что, хотя закон о запрете на замену работников вступит в силу только 20 июня, компания использует эту лазейку, чтобы оказывать давление на членов профсоюза.

«DHL рассматривает это как возможность для максимального давления на наших членов, чтобы добиться уступок», — сказала Пэйн. Она также отметила ухудшение отношений на переговорах из-за подобных действий работодателя.

По словам Пэйн, компания на прошлой неделе организовала экскурсию для потенциальных временных работников на сортировочный центр в Гамильтоне, Онтарио, и дала понять, что планирует их нанять в случае трудового конфликта. DHL не прокомментировала эти утверждения.

Забастовка DHL добавляется к уже существующим трудовым конфликтам на рынке доставки: Canada Post продолжает спор с 55 000 сотрудниками, объявившими запрет на сверхурочную работу.

Основные требования Unifor касаются повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также вопросов, связанных с автоматизацией и видеонаблюдением на рабочих местах. Профсоюз также обеспокоен предложениями DHL изменить систему оплаты труда водителей, что, по его мнению, может привести к неоплачиваемым поездкам на расстояние до 100 км для забора груза, а также к снижению оплаты для «владельцев-операторов» — независимых подрядчиков, которых Unifor представляет наравне с постоянными сотрудниками.

DHL заявила о разочаровании тем, что соглашение не было достигнуто. Компания предложила повышение зарплат на 15% за пять лет, а также новые надбавки за транспортировку опасных грузов. «Предложенные изменения маршрутов и системы оплаты для владельцев-операторов призваны учитывать изменения в экономической и операционной структуре канадского рынка и обеспечить конкурентоспособную оплату труда», — отметила Дук Рай.

Компания опровергла предупреждения профсоюза о возможных сбоях в доставке на предстоящем Гран При Канады в Монреале, где DHL отвечает за транспортировку болидов Формулы-1. По словам DHL, эта работа ведётся отдельно от основной деятельности компании в Канаде.

Ситуация с забастовкой и локаутом на DHL отражает общую напряжённость на рынке труда в сфере транспорта и доставки, что особенно актуально для тех, кто следит за трудовыми отношениями и общественным транспортом в Канаде.

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