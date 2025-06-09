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Новости Люди, живущие возле тоннеля Лафонтен, жалуются на шум от строительства

Люди, живущие возле тоннеля Лафонтен, жалуются на шум от строительства

Степан Артемьевский Июн 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 25 Просмотров

Жители районов, прилегающих к тоннелю Лафонтен в Монреале, выражают разочарование из-за постоянного шума, связанного с масштабными строительными работами. Мари-Лин Гренье рассказывает, что шум стал постоянным источником стресса и дискомфорта в её повседневной жизни. «Это крайне раздражает», — говорит она.

 

Гренье признаёт необходимость ремонта тоннеля, который начался в 2020 году и должен продлить срок его эксплуатации ещё на 40 лет. Однако непрекращающийся шум, особенно усилившийся в последнее время по ночам, серьёзно мешает жителям спать. «Создаётся ощущение, будто за головой всю ночь работает мощный пылесос», — делится она.

Подобные жалобы поступают и от других жителей района. Как минимум двое из них обратились с претензиями в Министерство транспорта Квебека, требуя улучшить информирование о ходе работ и их влиянии на качество жизни.

В ответ на обращения министерство пояснило, что шум вызван временной системой вентиляции, установленной для обеспечения рабочих свежим воздухом. Представитель ведомства Мартен Жирар сообщил, что 5 июня на стройплощадке установили шумозащитную стену из звукопоглощающих контейнеров и акустических тканей. Она будет находиться на месте до завершения строительства второго тоннеля.

Министерство также заверило жителей, что продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет дополнительные меры.

Ожидается, что новые транспортные коридоры тоннеля Лафонтен откроются осенью 2026 года, а другие работы продлятся до 2027 года. Жители надеются, что принятые меры помогут снизить уровень шума и улучшить условия их жизни в ближайшие годы.

 

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