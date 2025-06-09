Люди, живущие возле тоннеля Лафонтен, жалуются на шум от строительства

Жители районов, прилегающих к тоннелю Лафонтен в Монреале, выражают разочарование из-за постоянного шума, связанного с масштабными строительными работами. Мари-Лин Гренье рассказывает, что шум стал постоянным источником стресса и дискомфорта в её повседневной жизни. «Это крайне раздражает», — говорит она.

Гренье признаёт необходимость ремонта тоннеля, который начался в 2020 году и должен продлить срок его эксплуатации ещё на 40 лет. Однако непрекращающийся шум, особенно усилившийся в последнее время по ночам, серьёзно мешает жителям спать. «Создаётся ощущение, будто за головой всю ночь работает мощный пылесос», — делится она.

Подобные жалобы поступают и от других жителей района. Как минимум двое из них обратились с претензиями в Министерство транспорта Квебека, требуя улучшить информирование о ходе работ и их влиянии на качество жизни.

В ответ на обращения министерство пояснило, что шум вызван временной системой вентиляции, установленной для обеспечения рабочих свежим воздухом. Представитель ведомства Мартен Жирар сообщил, что 5 июня на стройплощадке установили шумозащитную стену из звукопоглощающих контейнеров и акустических тканей. Она будет находиться на месте до завершения строительства второго тоннеля.

Министерство также заверило жителей, что продолжит следить за ситуацией и при необходимости примет дополнительные меры.

Ожидается, что новые транспортные коридоры тоннеля Лафонтен откроются осенью 2026 года, а другие работы продлятся до 2027 года. Жители надеются, что принятые меры помогут снизить уровень шума и улучшить условия их жизни в ближайшие годы.

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