Серьёзные перебои в работе общественного транспорта Монреаля: забастовка сотрудников STM с 9 по 17 июня

С 9 по 17 июня в Монреале ожидается забастовка работников технического обслуживания Société de transport de Montréal (STM), что может существенно осложнить перемещение по городу и привести к перегруженности автобусов и метро 1 2 . Более миллиона пассажиров ежедневно пользуются общественным транспортом города, поэтому последствия забастовки затронут большинство жителей и гостей мегаполиса.

График работы транспорта во время забастовки

9–11 июня: Автобусы: курсируют только в часы пик — с 6:15 до 9:15 утра, с 15:00 до 18:00 и с 23:15 до 1:15 ночи. Вне этих часов автобусы не ходят. Метро: работает с 6:30 до 9:38 утра, с 14:45 до 17:48 и с 23:00 до 1:00 ночи.

12, 16 и 17 июня: Метро и автобусы: работают на 50% мощности. Частота движения метро сокращена вдвое, примерно половина автобусных рейсов отменена.

13–15 июня: Обычный график работы: в связи с проведением Гран При Канады общественный транспорт будет работать в штатном режиме.



Переговоры и причины забастовки

STM заявляет о постоянном контакте с профсоюзом и проведении встреч для поиска компромисса. Следующая встреча запланирована на среду. Представитель STM Кевин Билудо подчеркнул, что для ускорения переговоров предложено привлечь посредника.

Президент профсоюза Брюно Жаннотт заявил, что сотрудники готовы завершить забастовку, если будет достигнуто приемлемое соглашение. Основные требования работников — сокращение аутсорсинга и нестандартных графиков работы по вечерам, ночам и выходным.

Альтернативные варианты передвижения

В период забастовки BIXI Montréal расширяет сервис: до 25 дополнительных станций аренды велосипедов будут установлены в районах с высокой загрузкой, а команды будут работать с 8:00 до 23:00. Компания Communauto увеличивает количество автомобилей для каршеринга и призывает пользователей объединяться для поездок.

Влияние на образовательные учреждения

Школы и университеты призывают студентов и сотрудников быть гибкими и по возможности пользоваться альтернативными видами транспорта. В частности, McGill University рекомендует сотрудникам работать удалённо или согласовывать изменения с руководителями. Конкордия также просит студентов и преподавателей самостоятельно искать варианты проезда.

Школьные советы подчеркивают, что экзамены будут проводиться по расписанию, и учащиеся обязаны присутствовать на них вовремя. Westmount High School переносит финальные экзамены на утренние часы, чтобы облегчить доступ для тех, кто зависит от общественного транспорта.

Реакция родителей и городских властей

Родители выражают обеспокоенность: не у всех есть возможность изменить рабочий график или воспользоваться автомобилем. Президент Ассоциации англоязычных родителей Кэтрин Коракакис надеется, что конфликт будет разрешён как можно скорее.

Мэр Монреаля Валери Плант отметила, что забастовка — симптом более глубокой проблемы с финансированием общественного транспорта, и призвала к поиску совместных решений.

Рекомендации для пассажиров

STM рекомендует пользователям заранее планировать маршруты и проверять расписание онлайн. В период забастовки возможны значительные задержки и переполненность транспорта, поэтому следует учитывать это при поездках.

Заключение

Забастовка сотрудников STM — серьёзное испытание для города, которое затрагивает все сферы жизни: образование, бизнес, повседневные перемещения и даже крупные мероприятия. Все стороны надеются на скорейшее завершение переговоров и восстановление нормальной работы общественного транспорта12.

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