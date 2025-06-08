Монреаль в дыму: власти призывают к осторожности, но прогнозы дают надежду

В минувшие выходные жители Монреаля столкнулись с серьезным ухудшением качества воздуха — город второй день подряд окутан дымом, а городские власти выпустили специальное предупреждение для населения. По данным природоохранного ведомства Канады, причина — лесные и степные пожары, продолжающие бушевать в прериях страны. Власти настоятельно рекомендуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха.

Несмотря на тревожную ситуацию, прогнозы дают основания для оптимизма: по мере изменения направления ветра в воскресенье качество воздуха в Монреале должно постепенно улучшаться. Хотя атмосфера останется задымлённой, специалисты ожидают, что к вечеру станет легче дышать, и дымка начнёт рассеиваться. Как отмечает Montreal Gazette, ситуация всё же будет лучше, чем в пятницу и субботу, когда город буквально задыхался в дыму.

Вслед за канадскими городами дым от пожаров уже достиг Европы: крупные шлейфы пересекли Атлантику и были зафиксированы европейскими спутниками. В Монреале же, по данным TimeOut и мирового рейтинга IQAir, город временно стал вторым в мире по уровню загрязнения атмосферы, опередив даже Дели и Сантьяго. Однако эксперты подчеркивают, что ситуация непостоянна и зависит от направления ветра и активности пожаров.

Власти города и организаторы Гран При Канады на автодроме имени Жиля Вильнёва пока не объявляли о переносе или отмене мероприятия. По прогнозам, к началу гонки обстановка должна нормализоваться. В социальных сетях местные жители делятся наблюдениями: «Я живу не очень далеко от трассы, и качество воздуха здесь однозначно неважное из-за пожаров в Манитобе. Но два года назад за неделю до гонки качество воздуха было хуже, чем сейчас…»

Врачи напоминают, что особенно осторожными должны быть пожилые люди, дети, беременные женщины и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей. Им советуют максимально ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать средства индивидуальной защиты.

Таким образом, несмотря на тяжелую атмосферную ситуацию, жители Монреаля могут рассчитывать на постепенное улучшение качества воздуха уже в воскресенье, а проведение крупных городских мероприятий пока не находится под угрозой.

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