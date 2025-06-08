Эррол Маск, отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, прибыл в столицу России для участия в «Форуме будущего 2050». В эксклюзивном интервью российским СМИ он прокомментировал недавний публичный конфликт своего сына с бывшим президентом США Дональдом Трампом, а также рассказал о причинах разногласий и их последствиях.

По словам Эррола Маска, Илон совершил ошибку, вступив в открытое противостояние с Трампом. Отец миллиардера объяснил это накопившейся усталостью и стрессом, с которым оба — и предприниматель, и политик — столкнулись за последние пять месяцев напряженной работы. «Илон устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. В конце концов, остались только он и Трамп. Они все еще не знают, что делать и воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям», — отметил Эррол Маск.

Отец Маска сравнил конфликт с бунтом в тюрьме «Аттика», известном по самому большому числу жертв среди тюремных восстаний в США. Однако он подчеркнул, что ничего страшного не произошло: «Это бунт в «Аттике». Но ничего страшного. Слишком много стресса, тяжелой напряженной работы в течение пяти месяцев».

Поводом для ссоры стал критический пост Илона Маска о законопроекте Трампа, направленном на сокращение федеральных расходов. Предприниматель назвал проект «мерзостью», заявив, что он лишь увеличит дефицит бюджета страны. В ответ Трамп объявил об окончании хороших отношений с Маском, отметив, что критика его законопроекта стала для них «конечной точкой».

Финансовые последствия конфликта оказались серьезными: за сутки после публичной ссоры активы Илона Маска обесценились на 34 миллиарда долларов. Пострадали и активы Дональда Трампа, которые также потеряли несколько миллиардов долларов.

В ходе визита Эррол Маск не только обсуждал семейные дела, но и дал интервью пропагандистским телеканалам, где похвалил россиян и назвал их «одними из самых умных людей на планете». Он также отметил, что Илон не поддерживает инициативы демократов, которые, по мнению его сына, могут быть неэффективными.

Эррол Маск уверен, что в противостоянии с Трампом победит именно бывший президент США, так как он обладает большей политической властью. Однако отец миллиардера считает, что конфликт несерьезен и скоро исчерпает себя.

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