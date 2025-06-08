В Монреале подожгли автомобиль во дворе жилого дома: полиция расследует инцидент

Ранним утром среды в районе Пьерфон-Роксборо в Монреале произошёл очередной случай поджога автомобиля — инцидент, который вновь поднимает вопросы общественной безопасности в городе.

Детали происшествия

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок на 911 в 00:40 о пожаре на улице des Cageux, недалеко от бульвара Пьерфон. По словам официального представителя полиции Каролины Шеврфиль, огонь полностью уничтожил одну машину, а ещё два автомобиля, припаркованных рядом, получили повреждения. Ближайшие здания не пострадали.

Ход расследования

Свидетели сообщили, что подозреваемый был замечен в момент поджога автомобиля, после чего скрылся с места происшествия на машине до приезда полиции. Пострадавших нет, задержаний на данный момент не произведено.

Дело передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля.

Этот инцидент стал очередным примером волны поджогов транспортных средств в Монреале, вызывая обеспокоенность среди жителей и повышенное внимание со стороны правоохранительных органов.

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