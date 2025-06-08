Мужчина в критическом состоянии после падения в канал Лашин в Монреале

Вечером в среду в Монреале произошёл инцидент, который привёл к госпитализации 39-летнего мужчины в критическом состоянии. Всё случилось около 16:55 на пересечении улиц Saint-Ambroise и Turgeon, в районе канала Лашин.

Хронология событий

По данным экстренных служб, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них оказался в воде. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и вытащили пострадавшего из канала. Мужчина был без сознания, ему немедленно оказали первую помощь и доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как угрожающее жизни.

Действия полиции

Сотрудники полиции Монреаля (SPVM) задержали 42-летнего мужчину, который, предположительно, был участником ссоры. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе, каким образом пострадавший оказался в воде — был ли это несчастный случай или результат умышленных действий.

Продолжающееся расследование

Полиция продолжает работу на месте происшествия, опрашивает свидетелей и собирает улики. Ожидается, что задержанный будет допрошен в ближайшие часы. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, чтобы установить все детали инцидента.

Реакция общественности

Инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей, поскольку канал Лашин — популярное место для прогулок и отдыха. Власти призывают сохранять осторожность и избегать конфликтных ситуаций в общественных местах.

Ситуация остаётся на контроле полиции, а состояние пострадавшего вызывает серьёзные опасения. Следите за обновлениями по мере поступления новой информации.

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