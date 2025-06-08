Масштабная операция в Монреале: полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у ресторанов

В Монреале прошла одна из крупнейших за последние месяцы полицейских операций, направленная против организованной преступности и вымогательства у владельцев ресторанов. В результате скоординированных действий правоохранительных органов были задержаны 13 подозреваемых, изъяты наркотики, огнестрельное оружие и крупная сумма наличных денег.

Волна насилия против ресторанного бизнеса

Поводом для операции стала череда нападений на рестораны и их владельцев в Большом Монреале. За последние месяцы заведения неоднократно становились жертвами поджогов, стрельбы и угроз. Только в феврале этого года ресторан на улице Сент-Катрин-Уэст подвергся нападению, а другой ресторан того же владельца и дом одного из совладельцев также оказались под прицелом злоумышленников.

Детали операции

В операции приняли участие более 150 сотрудников полиции Монреаля (SPVM) при поддержке провинциальной полиции Квебека и полиции Шатоге. Обыски прошли сразу в нескольких районах города, а также в Доллар-де-Ормо, Лавале и Шатоге. В результате были задержаны три основных подозреваемых, которых связывают с вымогательствами и нападениями, а также ещё десять человек, среди которых восемь мужчин и две женщины в возрасте от 28 до 44 лет.

Полиция изъяла три единицы огнестрельного оружия, около полукилограмма кокаина, столько же кристаллического метамфетамина, тысячи таблеток амфетамина и почти 120 тысяч долларов наличными.

Организованная преступность и новые угрозы

По данным следствия, задержанные связаны с двумя независимыми преступными группами, которые пытались вымогать деньги у одних и тех же владельцев ресторанов. Члены этих групп также подозреваются в торговле наркотиками и других преступлениях. Некоторые из задержанных уже в ближайшие сутки предстанут перед судом, остальные отпущены под обязательство явиться в суд с соблюдением строгих условий.

Реакция общественности и бизнеса

Волна нападений вызвала тревогу среди представителей ресторанного бизнеса и жителей города. Президент Ассоциации владельцев баров Квебека Питер Сергакис обратился к властям с требованием ужесточить борьбу с организованной преступностью, отметив, что столь масштабного и жестокого вымогательства ранее не наблюдалось: «Это крайне опасно и совершенно недопустимо».

Перспективы

Полиция продолжает расследование и не исключает новых задержаний. Операция стала важным шагом в защите малого бизнеса и восстановлении чувства безопасности среди предпринимателей и жителей Монреаля.

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