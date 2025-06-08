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Новости Чем заняться в Монреале в начале июня: лучшие события
Сгенерировано ИИ

Чем заняться в Монреале в начале июня: лучшие события

Виктория Христова Июн 8, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 10 Просмотров

В начале июня в Монреале проходит множество интересных мероприятий для всех возрастов и вкусов. Вот подборка самых ярких событий ближайших дней:

 

Astrofest

  • Где: Планетарий Монреаля
  • Когда: Суббота — с 10:00 до полуночи, воскресенье — с 10:00 до 18:00
  • Что вас ждёт: Телескопы, научные активности и мастер-классы для всей семьи. Отличная возможность познакомиться с астрономией и понаблюдать за звёздами.

Mural Festival

  • Где: Бульвар Сен-Лоран
  • Когда: До 15 июня
  • Что вас ждёт: Уличные арт-инсталляции, музыкальные шоу, технологические выставки. Можно бесплатно прогуляться по маршруту или выбрать платную экскурсию с гидом.

Clue: On Stage

  • Где: Segal Centre
  • Когда: До 29 июня
  • Что вас ждёт: Театральная постановка по мотивам классической детективной игры. Билеты от $33, шоу пользуется большим спросом.

Model Train Exposition

  • Где: Dorval Arena
  • Когда: Суббота и воскресенье
  • Что вас ждёт: Покупка и продажа миниатюрных поездов и аксессуаров, более 40 макетов железных дорог. Вход: $10 для детей, $15 для взрослых.

FringeMTL

  • Где: Разные площадки по всему городу
  • Когда: До 15 июня
  • Что вас ждёт: Около 500 артистов — танцы, театр, музыка, стендап, поэтические выступления и многое другое. Подробная программа и цены на билеты — на официальном сайте фестиваля.

В Монреале каждый найдёт что-то по душе — от науки и искусства до театра и коллекционирования. Начните июнь ярко!

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