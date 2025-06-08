Чем заняться в Монреале в начале июня: лучшие события

В начале июня в Монреале проходит множество интересных мероприятий для всех возрастов и вкусов. Вот подборка самых ярких событий ближайших дней:

Astrofest

Где: Планетарий Монреаля

Планетарий Монреаля Когда: Суббота — с 10:00 до полуночи, воскресенье — с 10:00 до 18:00

Суббота — с 10:00 до полуночи, воскресенье — с 10:00 до 18:00 Что вас ждёт: Телескопы, научные активности и мастер-классы для всей семьи. Отличная возможность познакомиться с астрономией и понаблюдать за звёздами.

Mural Festival

Где: Бульвар Сен-Лоран

Бульвар Сен-Лоран Когда: До 15 июня

До 15 июня Что вас ждёт: Уличные арт-инсталляции, музыкальные шоу, технологические выставки. Можно бесплатно прогуляться по маршруту или выбрать платную экскурсию с гидом.

Clue: On Stage

Где: Segal Centre

Segal Centre Когда: До 29 июня

До 29 июня Что вас ждёт: Театральная постановка по мотивам классической детективной игры. Билеты от $33, шоу пользуется большим спросом.

Model Train Exposition

Где: Dorval Arena

Dorval Arena Когда: Суббота и воскресенье

Суббота и воскресенье Что вас ждёт: Покупка и продажа миниатюрных поездов и аксессуаров, более 40 макетов железных дорог. Вход: $10 для детей, $15 для взрослых.

FringeMTL

Где: Разные площадки по всему городу

Разные площадки по всему городу Когда: До 15 июня

До 15 июня Что вас ждёт: Около 500 артистов — танцы, театр, музыка, стендап, поэтические выступления и многое другое. Подробная программа и цены на билеты — на официальном сайте фестиваля.

В Монреале каждый найдёт что-то по душе — от науки и искусства до театра и коллекционирования. Начните июнь ярко!

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