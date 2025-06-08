Чем заняться в Монреале в начале июня: лучшие события

В начале июня в Монреале проходит множество интересных мероприятий для всех возрастов и вкусов. Вот подборка самых ярких событий ближайших дней:
Astrofest
- Где: Планетарий Монреаля
- Когда: Суббота — с 10:00 до полуночи, воскресенье — с 10:00 до 18:00
- Что вас ждёт: Телескопы, научные активности и мастер-классы для всей семьи. Отличная возможность познакомиться с астрономией и понаблюдать за звёздами.
Mural Festival
- Где: Бульвар Сен-Лоран
- Когда: До 15 июня
- Что вас ждёт: Уличные арт-инсталляции, музыкальные шоу, технологические выставки. Можно бесплатно прогуляться по маршруту или выбрать платную экскурсию с гидом.
Clue: On Stage
- Где: Segal Centre
- Когда: До 29 июня
- Что вас ждёт: Театральная постановка по мотивам классической детективной игры. Билеты от $33, шоу пользуется большим спросом.
Model Train Exposition
- Где: Dorval Arena
- Когда: Суббота и воскресенье
- Что вас ждёт: Покупка и продажа миниатюрных поездов и аксессуаров, более 40 макетов железных дорог. Вход: $10 для детей, $15 для взрослых.
FringeMTL
- Где: Разные площадки по всему городу
- Когда: До 15 июня
- Что вас ждёт: Около 500 артистов — танцы, театр, музыка, стендап, поэтические выступления и многое другое. Подробная программа и цены на билеты — на официальном сайте фестиваля.
В Монреале каждый найдёт что-то по душе — от науки и искусства до театра и коллекционирования. Начните июнь ярко!
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