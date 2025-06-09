Партнёрство Lufa Farms и Walmart: на крыше супермаркета растёт «гиперлокальная» еда

В Монреале покупка местных продуктов обрела новый смысл благодаря уникальному проекту компании Lufa Farms и сети Walmart Canada. Теперь свежие овощи выращиваются прямо на крыше супермаркета Marché Central и попадают на полки магазина всего за несколько часов после сбора урожая.

«Мы хотим использовать свободное пространство в городах — там, где живут и работают люди», — говорит Лайонел Тромбер, вице-президент по финансам Lufa Farms. Вместе с Walmart компания выводит концепцию местных продуктов на новый уровень: теперь это не просто «местное», а «гиперлокальное» производство — под одной крышей площадью 127 000 квадратных футов.

Всё, что выращивается на крыше, собирают ночью, а утром свежие овощи — огурцы, перцы и другие культуры — уже ждут покупателей на стойке Walmart внизу. Это первый случай, когда продукция Lufa Farms продаётся через розничную сеть, а Walmart впервые реализует овощи, выращенные на крыше собственного магазина.

Партнёрство не только отвечает растущему спросу на местные продукты, но и предлагает устойчивое решение для городского сельского хозяйства. «Земля и вода становятся дефицитными ресурсами, а гидропонные системы обычно потребляют всего 5–10% воды по сравнению с традиционными фермами», — отмечает Тромбер. Вся продукция с крыши Marché Central выращивается без использования почвы и пестицидов, а система гидропоники обеспечивает ежедневный урожай до четырёх тонн овощей.

Место для проекта было выбрано неслучайно: крупная крыша и близость к жилым районам делают Marché Central идеальной площадкой для такого рода инициатив.

«В прошлом году Walmart закупила товаров на сумму более 3,8 миллиарда долларов у 460 квебекских поставщиков, и мы рады официально добавить Lufa Farms в этот список», — говорит Жасинт Ланжевен, руководитель рынка Walmart Canada. По её словам, спрос на свежие местные овощи огромен: «Когда мы впервые предложили эту продукцию покупателям, она распродавалась практически каждый день».

Обе компании рассчитывают, что проект будет расти и дальше, показывая пример устойчивого и инновационного городского сельского хозяйства, которое помогает делать города более экологичными, а еду — свежей и доступной.

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