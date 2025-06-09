Монреальская выставка моделей поездов: радость для всех поколений

Будь вы ребёнком или взрослым, сохранившим детскую увлечённость, выставка моделей поездов в Монреале — событие, которое никого не оставит равнодушным. С 1988 года Montreal Train Expo радует поклонников миниатюрных железных дорог, и в этом году она снова будет проходить на арене Дорваля (Dorval Arena).

Это одна из крупнейших выставок модельных железных дорог в Северной Америке, где представлено более 40 продавцов, предлагающих как новые, так и подержанные товары, а также свыше 80 макетов железных дорог. Все вырученные средства направляются на поддержку благотворительной организации Sun Youth.

«Я всегда любил поезда с детства, но у меня их никогда не было. Когда я купил свой дом в 1979 году, у меня появился пустой подвал, и я начал собирать поезда. С тех пор моя коллекция только росла», — рассказывает Иван Доу из Дорваля, который организует выставку с 1989 года. После перерыва, связанного с воспитанием детей, он вернулся к руководству мероприятием десять лет спустя и до сих пор активно участвует в его подготовке, ежегодно перевозя на арену десять фургонов собственных экспонатов. «Мне очень нравится этим заниматься, но люди не всегда понимают, сколько времени и сил это требует. Зато мы получаем массу положительных эмоций от посетителей — все радуются и восхищаются поездами», — отмечает Доу.

На время выставки вся арена Дорваля превращается в огромный железнодорожный мир: поезда размещены на льду, в ресепшн-холле, кафетерии и даже в четырёх раздевалках. Для детей предусмотрены специальные игровые зоны с безопасными наборами, а для ценителей — редкие исторические коллекции поездов 1920-х, 1930-х, 1940-х годов и более поздних периодов. Также на выставке можно увидеть модели других транспортных средств — лодок, военной техники и даже настоящих танков, некоторые из которых весят до 450 кг и ездят по коридорам арены. Это особенно радует маленьких (и не только) посетителей.

В дополнение к экспонатам, гости найдут книги, видео и смогут получить бесплатные советы от экспертов по созданию собственного миниатюрного мира. Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и ностальгии — лучший день для посещения выставки — воскресенье с 10:00! Вход для взрослых — 15 долларов, для детей — 10 долларов.

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