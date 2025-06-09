Квебек ужесточает правила безопасности для бассейнов: у владельцев осталось мало времени

Владельцы частных бассейнов в Квебеке должны до 30 сентября 2025 года привести свои объекты в соответствие с новыми правилами безопасности для предотвращения несчастных случаев с детьми. Новый закон распространяется на все типы бассейнов — подземные, полуподземные, надземные и даже надувные — независимо от даты их установки.

Согласно требованиям, для всех бассейнов с глубиной воды от 60 см необходимо установить ограждение высотой не менее 1,2 метра, которое невозможно перелезть. Ворота должны быть самозакрывающимися и самоблокирующимися. Если рядом с бассейном есть терраса или лестница, их также нужно отгородить, чтобы исключить свободный доступ к воде.

Спрос на установку ограждений для бассейнов резко вырос в преддверии дедлайна. Иэн Симар, который занимается этим бизнесом уже 18 лет, отмечает, что в этом году количество заказов увеличилось в два-три раза. «Это первый раз, когда бизнес по установке ограждений для бассейнов настолько вырос», — говорит он.

Президент компании Clôture Enfant Sécure Матьё Лалонд рассказывает, что ежедневно получает около 100 звонков от обеспокоенных владельцев бассейнов. «Люди немного нервничают из-за срока, но мы уверяем их, что у нас достаточно материалов и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь», — говорит Лалонд. По его словам, максимальное время ожидания на установку сейчас составляет около полутора месяцев.

Для многих семей решение привести бассейн в соответствие с законом стало непростой задачей. Лори-Анн Лего и её муж уже 28 лет наслаждаются надземным бассейном на заднем дворе в Шатотге. «Это наш оазис», — говорит она. Теперь семье предстоит решить: потратить тысячи долларов на переделку или демонтировать бассейн.

«Выложить тысячи долларов — это не то, что мы хотели бы сделать в первую очередь. Мы бы предпочли оставить эти деньги в банке», — признаётся Лего. Три года назад семья самостоятельно перестроила террасу, но теперь закон требует полностью отгородить её, чтобы не было свободного доступа к бассейну. Также необходимо перенести электрооборудование на расстояние не менее одного метра от бассейна, чтобы дети не могли по нему забраться.

«Честно говоря, я в растерянности и даже не знаю, с чего начать», — говорит Лего.

После 30 сентября 2025 года за несоблюдение правил владельцам бассейнов грозит штраф: за первое нарушение — от 700 долларов и выше, а в некоторых муниципалитетах штрафы могут быть ещё выше — до 1000–5000 долларов в день.

Новые правила направлены на повышение безопасности и снижение риска утопления среди детей, что особенно важно в Квебеке, где бассейны пользуются большой популярностью. Владельцам настоятельно рекомендуют не откладывать работы и заранее подать заявку на разрешение, так как процесс может занять до месяца и более.

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