Городской совет Кот-Сен-Люк (Côte St. Luc) опубликовал официальное заявление по поводу убийства сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне Ярона Лищинского и Сары Линн Милгрим, которое произошло 21 мая. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний Элиас Родригес.

«Мы выражаем непоколебимую солидарность с еврейской общиной Вашингтона и всего мира, — говорится в заявлении городских властей. — Мы скорбим вместе с семьями и близкими Ярона и Сары. Пусть их память будет благословенна».

Власти подчеркнули, что этот теракт, несмотря на свою ужасность, не является изолированным инцидентом. «С варварских массовых убийств 7 октября 2023 года мы наблюдаем тревожный рост антисемитской риторики, подстрекательства к насилию и даже прославления террора в городах Запада, включая Монреаль. Мы призываем правоохранительные органы обращать внимание на совокупный эффект подстрекательства, выкриков, актов вандализма и запугивания, а не рассматривать каждый случай как отдельный эпизод».

В заявлении также отмечается, что город продолжает усиленно следить за общественной безопасностью. В качестве примера приводится случай, произошедший в октябре прошлого года: бдительный сотрудник Кот-Сен-Люк заметил подозрительную активность ночью и вызвал полицию, что привело к задержанию нарушителей.

Власти призывают жителей и муниципальных служащих быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях по телефону 9-1-1.

В целом, городской совет Кот-Сен-Люк подчеркивает важность совместной работы общества и правоохранительных органов для предотвращения подобных преступлений и защиты гражданских прав всех жителей.

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