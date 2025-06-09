В Монреале зафиксирован 16-й убийство года: расследование продолжается

На месте происшествия молодой человек был признан умершим. Полиция не стала уточнять характер его травм. Неподалёку был обнаружен второй пострадавший с лёгкими ранениями. Задержаний пока не производилось.
В воскресенье утром вокруг территории, где расположены палаточные лагеря для бездомных, был установлен большой оцепленный периметр. На месте работают следователи отдела по расследованию тяжких преступлений SPVM.
Это происшествие стало 16-м убийством на территории города с начала 2025 года. Инцидент произошёл на фоне планов городских властей демонтировать палатки вдоль улицы Нотр-Дам в среду — именно в этом районе традиционно находятся крупные лагеря бездомных.
Полиция просит всех, кто обладает информацией, связанной с этим делом, обращаться по номеру 911 или в ближайший полицейский участок. Расследование продолжается.
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