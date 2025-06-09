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Новости Montreal West проведёт информационное собрание по исследованию дорожного движения
Монреаль

Montreal West проведёт информационное собрание по исследованию дорожного движения

Степан Артемьевский Июн 9, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 126 Просмотров

Городок Montreal West организует информационное собрание для жителей, посвящённое исследованию дорожного движения на улице Westminster и в прилегающих районах, включая железнодорожный переезд. Встреча состоится 12 июня в 19:00 в городской ратуше.

 

В своём ежемесячном отчёте мэр Бени Маселла прокомментировал решение городских властей пока не публиковать полный отчёт по исследованию. «Документ содержит сложную информацию, которую даже мне, после 18 лет работы в Montreal West и на уровне агломерации, зачастую приходится уточнять у экспертов, — отметил Маселла. — Неправильная подача деталей может привести к распространению дезинформации. Один из авторов писем утверждал, что информация всегда полезна, а затем использовал в мой адрес самые грубые выражения. Неверно понятая или искажённая информация крайне вредна».

Мэр подчеркнул, что исполнительное резюме исследования уже было предоставлено жителям, которые выражали обеспокоенность дорожной обстановкой на Westminster. «Есть и другие причины, по которым полный отчёт пока не опубликован, — добавил Маселла. — Поскольку мы находимся на этапе согласования планов с партнёрами и готовимся к объявлению тендера, определённая информация не может быть раскрыта заранее. Как заявлял Совет с самого начала, мы будем действовать в соответствии с рекомендациями дорожных инженеров — специалистов в этой области, а не случайных читателей».

Собрание станет площадкой для обсуждения текущего состояния дорожного движения, планов по улучшению ситуации и ответов на вопросы жителей. Власти призывают всех заинтересованных принять участие в мероприятии, чтобы лучше понять перспективы развития городской инфраструктуры и задать вопросы напрямую представителям администрации и экспертам.

 

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