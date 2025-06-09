Montreal West проведёт информационное собрание по исследованию дорожного движения

Городок Montreal West организует информационное собрание для жителей, посвящённое исследованию дорожного движения на улице Westminster и в прилегающих районах, включая железнодорожный переезд. Встреча состоится 12 июня в 19:00 в городской ратуше.

В своём ежемесячном отчёте мэр Бени Маселла прокомментировал решение городских властей пока не публиковать полный отчёт по исследованию. «Документ содержит сложную информацию, которую даже мне, после 18 лет работы в Montreal West и на уровне агломерации, зачастую приходится уточнять у экспертов, — отметил Маселла. — Неправильная подача деталей может привести к распространению дезинформации. Один из авторов писем утверждал, что информация всегда полезна, а затем использовал в мой адрес самые грубые выражения. Неверно понятая или искажённая информация крайне вредна».

Мэр подчеркнул, что исполнительное резюме исследования уже было предоставлено жителям, которые выражали обеспокоенность дорожной обстановкой на Westminster. «Есть и другие причины, по которым полный отчёт пока не опубликован, — добавил Маселла. — Поскольку мы находимся на этапе согласования планов с партнёрами и готовимся к объявлению тендера, определённая информация не может быть раскрыта заранее. Как заявлял Совет с самого начала, мы будем действовать в соответствии с рекомендациями дорожных инженеров — специалистов в этой области, а не случайных читателей».

Собрание станет площадкой для обсуждения текущего состояния дорожного движения, планов по улучшению ситуации и ответов на вопросы жителей. Власти призывают всех заинтересованных принять участие в мероприятии, чтобы лучше понять перспективы развития городской инфраструктуры и задать вопросы напрямую представителям администрации и экспертам.

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