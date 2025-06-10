eTVnet — это ваша “Вторая семья”!

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Четырнадцать лет назад Ольга угодила в лапы маньяка, провела у него в плену больше полугода и родила от него сына, который не знает, кто его отец. Из-за полученной в плену психотравмы у Ольги развилась интимофобия. Она может разделить с мужчиной постель, но не радости и горести совместной жизни. Решив напомнить Ольге, где и кем бы она была, если бы не он, отвергнутый любовник и непосредственный руководитель отправляет следователя по особо важным делам в своего рода ссылку на малую родину. Там орудует банда налетчиков, «работают» чисто — никаких зацепок, никаких следов. Но и Ольге отступать некуда, ее «ссылка» может закончиться лишь одним — поимкой неуловимых преступников. Удастся ли ей одолеть их, вы узнаете, включив новинку интерактивного ТВ eTVnet.com детектив “Вторая семья”.

Подписывайтесь на eTVnet.com прямо сейчас и смотрите богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

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Полет птицы

Анна Птицына и ее муж Юрий женаты уже много лет. Их крепкий брак омрачает только отсутствие детей. Анна уговаривает мужа на очередную попытку ЭКО, но в назначенный день он не появляется. Анна понимает, что муж пропал. Она обращается в полицию, привлекает к поискам волонтеров, но все безрезультатно. Новый знакомый Анны, ортопед Иван, предлагает ей расспросить друзей. Если Юрий не погиб и не находится в одной из больниц в беспамятстве, быть может, у него была тайная жизнь, о которой Анна не подозревала?

Страх

Следователь прокуратуры Вадим Вершинин, потерявший жену и друга из-за связей с криминальным миром, пытается отыскать новый смысл жизни. В небольшом городке Тархов, где он вынужден скрываться, происходит резонансное преступление. Вадим Вершинин защищает человека, виновность которого для всех кажется очевидной. Ему предстоит бросить вызов судьбе и системе. В этом он видит искупление своих грехов.

Утраченные воспоминания

Людмила тяжело переживает смерть любимого мужа Григория, который погиб в результате несчастного случая. Внезапная новость о беременности ставит ее в тупик — Людмила более чем уверена, что не контактировала с мужчинами после смерти Григория. Теперь ей предстоит окунуться в глубины мрачной тайны, связанной с прошлым ее мужа, чтобы узнать правду и вернуть «утраченные воспоминания».

Солнечный ноябрь

Брат и сестра Нина и Кирилл Петровские — из благополучной обеспеченной семьи, в которой царят любовь и взаимопонимание. Молодые люди очень близки, их отношения наполнены нежностью и юмором. Кирилл — лучший ученик гимназии, он хорошо рисует, популярен среди сверстников и особенно среди сверстниц. Нина же не хватает звезд с неба. Она — прилежная ученица, добра, мила, обаятельна, но и только. Однако со временем, из неуверенной в себе, пассивной и не слишком удачливой девочки Нина превращается в сильную деятельную личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных людей. Пройдя через серьезные испытания, потеряв и вновь обретя любовь своей жизни, победив страшную болезнь, Нина становится источником надежды и света не только для своей семьи и друзей, но и для всех тех, кто нуждается в ее помощи и поддержке.

Мэр поневоле

Мэр города Николай Николаевич представляет своего нового зама. Крупного специалиста, которого он переманил из столицы. В администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна была текила-герл. После серьезного разговора с местным авторитетом, мэр выпивает лишнего и впадает в кому. Теперь Катрин — исполняющая обязанности мэра, так решил тот самый авторитет. Катрин планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем — молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

Чужой ребенок

Татьяна Баратова с мужем Михаилом работают на одной фирме. Она — юристом, он — инженером. После десяти лет счастливого брака Татьяна узнает, что у ее недотепы-мужа есть вторая семья и маленький ребенок Славик. Эта новость становится для нее настоящим шоком. Таня не может простить измену и уходит. Но любовнице Миши Яне оказывается недостаточно доходов Баратова. Она бросает сынишку на отца и уезжает на заработки в Турцию. В одиночку Миша не в силах справиться с мальчишкой, и ему ничего не остается, как обращаться за помощью к бывшей жене. Забота о чужом ребенке преображает Таню. Она смогла полюбить Славика как своего родного сына и, кажется, снова начала испытывать чувства к мужу. Но сколько продлится семейная идиллия? И что будет, когда вернется настоящая мать мальчика?

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