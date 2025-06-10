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Новости Пешеход пострадал в результате ДТП в районе Виллерэ: расследование продолжается

Пешеход пострадал в результате ДТП в районе Виллерэ: расследование продолжается

Виктория Христова Июн 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

В понедельник 32-летний мужчина оставался в больнице после того, как в воскресенье вечером его сбил пикап в районе Виллерэ Монреаля. По данным полиции, инцидент произошёл около 22:45 к югу от перекрёстка улиц Л.-О.-Давид и Папино.

 

Предварительное расследование показало, что пикап двигался на запад по улице Л.-О.-Давид и поворачивал налево на Папино, когда сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Об этом сообщила представитель полиции Каролин Шеврефиль.

Пострадавший получил травмы, не угрожающие жизни. Водитель пикапа, 33-летний мужчина, не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия следователи изучат записи с местных камер видеонаблюдения.

Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и внимательности как со стороны водителей, так и пешеходов, особенно в условиях роста городского трафика и ограничений общественного транспорта из-за забастовки работников STM.

Полиция призывает всех участников дорожного движения быть осторожными и соблюдать меры безопасности, чтобы избежать подобных происшествий.

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