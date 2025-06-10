Жители Мэна отмечают День дружбы с Квебеком и протестуют против политики Вашингтона

В столице штата Мэн, городе Огаста, 24 июня состоится митинг в честь Дня дружбы между Мэном и Квебеком. Главный организатор мероприятия, Луи Сигел из Гардинера (пригород Огасты), подчёркивает важность добрососедских отношений между жителями двух регионов. «Мы хотим, чтобы квебекцы знали: мы ценим и любим их, ценим и любим Квебек», — отметил Сигел.

Митинг начнётся в полдень и продлится около полутора часов. Его цель — не только отпраздновать дружбу между жителями Мэна и Квебека, но и выразить протест против новых тарифов и политики федерального правительства США, которая, по мнению организаторов, создаёт напряжённость между американцами и канадцами. «Мы хотим, чтобы в Квебеке знали: мы не разделяем взгляды Вашингтона и, конечно же, не поддерживаем политику (президента США Дональда) Трампа. Тарифы — это худшая возможная экономическая политика для Мэна», — заявил Сигел.

Организацией митинга занимается движение Indivisible, созданное в 2016 году в ответ на избрание Трампа. 81-летний Сигел возглавляет региональное отделение Indivisible в округах Кеннебек и Сомерсет. Он сообщил, что добивается принятия резолюции законодательным собранием Мэна об установлении 24 июня, в День национального праздника Квебека (Fête nationale), Днём дружбы между Мэном и Квебеком, а также подписания соответствующего указа губернатором Джанет Миллс.

Indivisible уже проводила митинги в Огасте в честь Международного женского дня и 1 мая. Помимо разрешения на митинг 24 июня, у движения есть разрешения на проведение акций 14 июля (День взятия Бастилии) и 18 августа, когда будет отмечаться 105-я годовщина принятия 19-й поправки к Конституции США, гарантирующей женщинам право голоса. «Мы планируем проводить митинги почти каждый месяц, чтобы продолжать борьбу с нынешним правительством до тех пор, пока в Конгрессе не восстановится демократический контроль», — добавил Сигел.

Мероприятие в Огасте — ещё один пример растущего интереса к международному сотрудничеству и поддержке демократических ценностей на границе США и Канады, а также желания жителей Мэна укреплять связи с квебекским сообществом.

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