В Монреале прошла демонстрация против нового закона о безопасности границ

В воскресенье в центре Монреаля собрались участники демонстрации против законопроекта C-2, который направлен на усиление безопасности границ Канады. По мнению организаторов акции, новый закон содержит ряд положений, вызывающих обеспокоенность у правозащитных и иммиграционных организаций.

Около 80 человек пришли к зданию Совета по иммиграции и статусу беженцев Канады, чтобы выразить свою позицию. Акцию организовала группа Solidarité sans frontières («Солидарность без границ»), выступающая за защиту прав мигрантов и беженцев.

Демонстранты выступили против ужесточения иммиграционных мер, опасаясь, что это ограничит возможности людей, ищущих убежища, и приведёт к увеличению депортаций. В ходе акции участники призывали власти к большей открытости и уважению прав человека, подчеркивая важность солидарности с теми, кто вынужден покинуть свои страны.

Это событие ещё раз напомнило о роли Монреаля как города, где активно обсуждаются вопросы иммиграции, интеграции и защиты прав мигрантов. Подобные акции становятся частью общественного диалога о будущем Канады и её роли в мире.

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