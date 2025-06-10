Суд в Лонгёй рассматривает вопрос о свободе под залог для обвиняемого в наезде на бездомную женщину

В понедельник судья города Лонгёй примет решение о возможности освобождения под залог 46-летнего Луиджи Фрагомеле, обвиняемого в преднамеренном наезде на бездомную женщину, которая разбила палатку в его районе Броссар.

Инцидент, произошедший 27 мая, вызвал широкий общественный резонанс и поднял важные вопросы о социальной ответственности и защите уязвимых групп населения.

Фрагомеле находится под стражей с момента происшествия. Прокуратура категорически против его освобождения, утверждая, что подсудимый представляет опасность для общества и его выпуск на свободу может подорвать доверие граждан к системе правосудия. В ходе слушаний был представлен видеоматериал с камер наблюдения, зафиксировавший часть произошедшего — Фрагомеле вышел из автомобиля после наезда, затем вернулся и уехал с места происшествия.

Пострадавшая, 44-летняя Каролин Дером, получила серьёзную травму ноги и перенесла операцию. Она находится на реабилитации, а её семья и защитники прав бездомных выражают возмущение и призывают к большей социальной ответственности.

Защита предлагает выпустить Фрагомеле под залог с условиями сдачи водительских прав и проживания у отца, однако судья отложил вынесение решения до понедельника, чтобы тщательно изучить все обстоятельства дела.

Этот случай стал ещё одним тревожным сигналом о необходимости поиска решений для улучшения сосуществования разных социальных групп, особенно на фоне роста бездомности и жилищного кризиса в регионе. Власти и общественные организации призывают к большей толерантности и защите прав всех граждан, независимо от их социального статуса.

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