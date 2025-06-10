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Новости Забастовка 2025 года: воспоминания о «чёрном лете» 1974-го
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Возможно, именно так будет выглядеть новый автобус на улицах Монреаля.

Забастовка 2025 года: воспоминания о «чёрном лете» 1974-го

Степан Артемьевский Июн 10, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 10 Просмотров

В понедельник в Монреале начинается очередная забастовка работников технического обслуживания STM, которая неизбежно добавит проблем пассажирам автобусов и метро. Однако тем, кто сегодня жалуется на неудобства, стоит вспомнить исторический прецедент: в 1974 году незаконная забастовка механиков полностью остановила метро на 44 дня, погрузив город в хаос.

 

Тогда, почти полвека назад, город столкнулся с настоящим транспортным коллапсом: автобусы выходили из строя, дорожное движение парализовало улицы, а пассажиры, вынужденные искать альтернативные способы добраться на работу и учёбу, теряли терпение. Ситуация усугублялась тем, что забастовка была признана незаконной, а переговоры между профсоюзом и работодателем зашли в тупик.

Сегодняшние трудности, вызванные забастовкой работников технического обслуживания STM, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что пережил Монреаль в 1974 году. В этот раз метро и автобусы будут работать по сокращённому графику, и городские власти призывают пассажиров по возможности использовать велосипеды или ходить пешком.

Тем не менее, воспоминания о прошлых транспортных кризисах напоминают, насколько важна для города бесперебойная работа общественного транспорта.

Для жителей Монреаля, привыкших к быстрому и удобному метро и автобусам, даже ограниченная забастовка — серьёзное испытание. Однако, как показывает история, город уже переживал гораздо более тяжёлые времена и всегда находил выход из транспортного кризиса. Сегодняшние пассажиры могут лишь надеяться, что переговоры между STM и профсоюзом завершатся быстрее, чем в легендарном 1974 году.

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