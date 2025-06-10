Трагедия в Сент-Терезе: один погиб, одна пострадала при работах в бассейне

В пятницу вечером в Сент-Терезе произошёл трагический инцидент, связанный со строительными работами в частном бассейне, из которого была полностью слита вода. Полиция региона Терез-де-Бленвиль открыла расследование по факту смерти мужчины и госпитализации женщины.

По информации правоохранительных органов, вызов в службу спасения поступил незадолго до 22:00. На место прибыли медики и обнаружили двоих человек с признаками недомогания. Мужчина скончался на месте, женщина была доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

По предварительным данным, инцидент произошёл во время работ на территории частного дома, где был установлен подземный бассейн. На момент трагедии вода из бассейна была слита, что могло быть связано с ремонтом или подготовкой к сезону.

Полиция не исключает несчастного случая, но также рассматривает все возможные версии, включая возможность отравления угарным газом или иного внешнего воздействия. На месте работают следователи и эксперты, которые изучают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и собирают улики.

Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения мер безопасности при проведении строительных и ремонтных работ, особенно на объектах повышенной опасности, таких как бассейны и технические помещения. Власти призывают жителей быть внимательными и не пренебрегать правилами техники безопасности при выполнении подобных работ.

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