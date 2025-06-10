Уровень безработицы в Монреале снизился в мае, несмотря на общенациональный рост числа ищущих работу

В мае 2025 года уровень безработицы в Монреале снизился до 6,7% по сравнению с 7,1% в апреле, несмотря на то, что по всей стране число людей, ищущих работу, увеличилось. Эти данные опубликовала федеральная статистическая служба Канады в пятницу.

Снижение безработицы в регионе Монреаля стало приятным сюрпризом на фоне общенациональных тенденций: в Канаде в целом уровень безработицы вырос до 7,0% в мае, что стало самым высоким показателем за последние девять лет (исключая период пандемии). Тем не менее, в Монреале безработица всё ещё остаётся выше, чем год назад — в мае 2024 года этот показатель составлял 6%.

Экономисты отмечают, что снижение безработицы в Монреале может быть связано с сезонными колебаниями, а также с ростом занятости в отдельных секторах экономики. Однако ситуация на рынке труда остаётся напряжённой: средняя продолжительность поиска работы увеличилась, а конкуренция за вакансии стала выше. Власти и бизнес-сообщество продолжают следить за динамикой рынка труда, особенно на фоне новых вызовов, таких как тарифные ограничения и экономическая неопределённость.

Снижение уровня безработицы в Монреале — это положительный сигнал для жителей города, однако эксперты призывают сохранять осторожность и учитывать, что ситуация может измениться в ближайшие месяцы. Власти региона продолжают работать над программами поддержки занятости и профессиональной переподготовки, чтобы помочь тем, кто ищет работу, быстрее найти себе место на рынке труда.

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