Монреаль: пасмурное начало недели на фоне забастовки работников STM

Индекс ультрафиолета будет высоким — 7. Ночью температура опустится до 18°C, а дожди могут продолжиться.
Во вторник погода останется неустойчивой, но уже со среды небо полностью очистится и всю вторую половину недели будет солнечно.
Общественный транспорт: трудности и альтернативы
Генеральный директор STM Мари-Клод Леонар призвала пассажиров по возможности перейти на активные виды транспорта: велосипед или пешие прогулки. В условиях забастовки движение на дорогах ожидается затруднённым, а общественный транспорт будет работать по сокращённому графику.
STM напоминает, что с 9 по 11 июня автобусы и метро будут курсировать только в часы пик. На 12, 16 и 17 июня транспорт будет работать на 50% мощности. Выходные 13–15 июня, на которые приходится Гран При Канады, должны пройти без ограничений, но уже с 16 июня снова вступают в силу ограничительные меры.
Трудовые отношения и безопасность
Забастовка стала следствием продолжающихся переговоров между STM и профсоюзом работников технического обслуживания, которые не смогли договориться об условиях труда и оплаты2. Власти призывают жителей быть внимательными на дорогах и в общественных местах, а также сообщать о подозрительных ситуациях в полицию4.
Рекомендации для пассажиров
- Планируйте маршруты заранее и проверяйте расписание онлайн.
- Рассмотрите альтернативные способы передвижения: велосипед, каршеринг, пешие прогулки.
- Будьте осторожны в условиях увеличенного трафика и возможных задержек.
STM и городские власти надеются на скорейшее разрешение трудового конфликта и возвращение общественного транспорта к обычному режиму работы. Впереди — солнечная вторая половина недели, но первые дни обещают быть непростыми для всех, кто зависит от автобусов и метро.
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