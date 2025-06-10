Монреаль: пасмурное начало недели на фоне забастовки работников STM

В понедельник жители Монреаля встретят неделю под серыми облаками — как в прямом, так и в переносном смысле. В этот день стартует забастовка работников технического обслуживания STM (Société de transport de Montréal), что обещает создать серьёзные трудности для пассажиров общественного транспорта в течение всей недели. По прогнозам синоптиков, вероятность дождя во второй половине дня составляет 40%, а максимальная температура достигнет 24°C при влажности, соответствующей ощущаемой температуре 27°C.

Индекс ультрафиолета будет высоким — 7. Ночью температура опустится до 18°C, а дожди могут продолжиться.

Во вторник погода останется неустойчивой, но уже со среды небо полностью очистится и всю вторую половину недели будет солнечно.

Общественный транспорт: трудности и альтернативы

Генеральный директор STM Мари-Клод Леонар призвала пассажиров по возможности перейти на активные виды транспорта: велосипед или пешие прогулки. В условиях забастовки движение на дорогах ожидается затруднённым, а общественный транспорт будет работать по сокращённому графику.

STM напоминает, что с 9 по 11 июня автобусы и метро будут курсировать только в часы пик. На 12, 16 и 17 июня транспорт будет работать на 50% мощности. Выходные 13–15 июня, на которые приходится Гран При Канады, должны пройти без ограничений, но уже с 16 июня снова вступают в силу ограничительные меры.

Трудовые отношения и безопасность

Забастовка стала следствием продолжающихся переговоров между STM и профсоюзом работников технического обслуживания, которые не смогли договориться об условиях труда и оплаты2. Власти призывают жителей быть внимательными на дорогах и в общественных местах, а также сообщать о подозрительных ситуациях в полицию4.

Рекомендации для пассажиров

Планируйте маршруты заранее и проверяйте расписание онлайн.

и проверяйте расписание онлайн. Рассмотрите альтернативные способы передвижения : велосипед, каршеринг, пешие прогулки.

: велосипед, каршеринг, пешие прогулки. Будьте осторожны в условиях увеличенного трафика и возможных задержек.

STM и городские власти надеются на скорейшее разрешение трудового конфликта и возвращение общественного транспорта к обычному режиму работы. Впереди — солнечная вторая половина недели, но первые дни обещают быть непростыми для всех, кто зависит от автобусов и метро.

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