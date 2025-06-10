Рынок недвижимости Квебека: дефицит жилья и высокая конкуренция несмотря на экономические вызовы

Несмотря на экономическую нестабильность, рост процентных ставок и прогнозы коррекции рынка, жилая недвижимость в крупных центрах Квебека, особенно в столичном регионе, остаётся предметом острой конкуренции и высокого спроса. Особенно редкими становятся объекты стоимостью ниже 800 000 долларов. Эта нехватка жилья только усиливает конкуренцию между покупателями и поддерживает постоянное давление на цены.

Каждая новая, удачно расположенная недвижимость вызывает настоящий ажиотаж. Уже в первую неделю после появления объявления о продаже дом может посетить от 10 до 15 потенциальных покупателей, а количество предложений о покупке может достигать 5–15. В результате на каждую выставленную на продажу недвижимость приходится до 14 семей, которые уходят ни с чем — иногда снова и снова — и остаются разочарованными, но готовыми к новым попыткам при следующей возможности.

Можно было бы предположить, что старение населения способствует увеличению предложения жилья, поскольку пожилые люди продают свои дома. Однако большинство представителей поколения бэби-бумеров, владеющих значительной частью частных домов, не спешат расставаться с семейным гнёздышком. Этому есть несколько причин:

Полная выплата кредита: во многих случаях дом уже полностью выплачен, и люди живут без ипотечных платежей.

Нежелание переезжать: перспектива переезда в более компактную, но не всегда дешёвую квартиру вызывает дискомфорт.

Рост расходов на содержание квартиры: общие расходы на содержание кондоминиумов растут, а некоторые дома для пожилых постепенно закрываются, что делает переезд менее привлекательным.

Эмоциональная привязанность: для многих оставить дом, где прошла жизнь семьи, накоплены воспоминания и традиции, — это настоящее эмоциональное потрясение.

В итоге большинство бэби-бумеров предпочитают оставаться дома, в привычной и комфортной обстановке, пока позволяет здоровье.

В то же время молодые семьи и покупатели, приобретающие свою первую недвижимость, сталкиваются с растущим давлением. Им всё сложнее стать собственниками, так как они вынуждены участвовать в борьбе за каждый подходящий дом, сталкиваясь с множеством предложений и переплачивая за желаемый объект.

Важность подготовки и сопровождения

В таких условиях особенно важно тщательно готовиться к покупке, понимать все нюансы рынка и пользоваться помощью профессионалов. Эксперты советуют не только внимательно изучать ситуацию на рынке, но и консультироваться с опытными агентами по недвижимости, чтобы избежать разочарований и сделать успешную сделку.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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