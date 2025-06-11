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Новости Монреаль: $3,5 млн на поддержку уязвимых групп в районе Place des Arts
Монреаль вечерний

Монреаль: $3,5 млн на поддержку уязвимых групп в районе Place des Arts

Виктория Христова Июн 11, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 12 Просмотров

Провинция Квебек, город Монреаль и ряд местных партнёров выделят более $3,5 млн на расширение социальных интервенционных услуг в районе Place des Arts в центре города. Об этом на пресс-конференции в понедельник объявила министр, ответственная за социальную солидарность и общественные инициативы, Шанталь Руло.

 

«Создание безопасного и уважительного пространства для всех, независимо от обстоятельств, — это путь к тому, чтобы сделать мегаполис гуманным, инклюзивным и гордящимся своим разнообразием», — заявила Руло.

Инициатива призвана способствовать лучшему сосуществованию в районе Place des Arts и обеспечить всем, кто посещает этот район, здоровую, безопасную и инклюзивную среду. Координацию проекта возьмёт на себя Société de développement social de Ville-Marie при поддержке партнёрства Quartier des spectacles.

Четыре группы социальных работников начнут патрулировать район днём и ночью. Их присутствие позволит усилить поддержку людей, оказавшихся в уязвимом положении, и улучшить координацию на местах, отмечают представители городской администрации.

«Развёртывание четырёх новых бригад социальной интервенции — отличный пример того, чего мы можем достичь, — отметил Робер Бодри из администрации города Монреаля. — Эта мера дополняет множество других инициатив, которые наша администрация реализует в центральной части города для повышения чувства безопасности всех, кто живёт, работает или посещает этот район».

Новый проект направлен на снижение социальной напряжённости и повышение безопасности в одном из самых оживлённых районов города. Усиление присутствия социальных работников позволит оперативно реагировать на кризисные ситуации и поддерживать уязвимых жителей, что особенно важно на фоне роста внимания к вопросам общественной безопасности и разнообразия в Монреале.

 

 

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