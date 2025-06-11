Франсуа Лего обещает продолжать реформы и идти на выборы в 2026 году

На пресс-конференции в конце непростого зимнего заседания Национального собрания премьер-министр Квебека Франсуа Лего ответил на критику в адрес своего правительства, связанную с реформами в сфере здравоохранения, энергетики и экономики. Несмотря на растущее недовольство среди жителей, которые ощущают на себе финансовое давление, Лего заявил, что намерен продолжать курс реформ и баллотироваться на новый срок в 2026 году.

«Сейчас непросто всем правительствам мира, — признал Лего. — Легко сказать, что во всём виновато правительство. Но мы продолжаем работать и принимать сложные решения».

Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам здравоохранения, включая споры вокруг зарплат врачей и реформы системы оказания медицинской помощи1. Правительство также столкнулось с критикой по поводу энергетической политики, которая, по мнению оппонентов, недостаточно учитывает интересы малообеспеченных слоёв населения и не решает проблему роста цен на электроэнергию.

Лего признал, что жители Квебека сталкиваются с экономическими трудностями и ростом стоимости жизни, однако подчеркнул, что ключевые реформы необходимы для стабильного развития региона. Он также отметил важность конструктивного диалога с профсоюзами и работниками различных отраслей, включая здравоохранение и транспорт.

Несмотря на критику и протесты, Лего выразил уверенность в правильности выбранного курса и пообещал, что его правительство продолжит работать над улучшением качества жизни жителей Квебека, сохраняя приверженность принципам доступности и устойчивого развития.

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