Трансформация бульвара Таширо: от автострады к «зелёному» городскому бульвару

Бульвар Таширо — одна из главных транспортных артерий Южного берега Монреаля — готовится к масштабной трансформации. В понедельник города Лонгёй и Броссар представили совместное видение проекта, который должен превратить бульвар из автомобильного шоссе в зелёный, дружелюбный и безопасный городской проспект, окружённый новыми жилыми кварталами, магазими и офисными зданиями.

«Мы знаем, что обсуждение реконструкции бульвара Таширо продолжается уже несколько лет и что за это время появилось множество разных проектов, но им не хватало последовательности, — отметила мэр Лонгёя Катрин Фурнье. — Этот проект станет фундаментальной трансформацией для всего района: от автострады к городскому бульвару, где главную роль будут играть зелень, безопасность и комфорт для всех жителей».

Реконструкция охватит участок от конечной станции Longueuil–Université-de-Sherbrooke в Лонгёе до конечной станции Panama в Броссар. В рамках проекта предусмотрено создание скоростной автобусной линии (SRB), что значительно улучшит транспортную доступность для жителей обоих городов.

По данным пресс-релиза, ежедневно по бульвару Таширо совершается более 58 000 поездок между Броссаром и Лонгёем, что делает его пятой по загруженности транспортной осью в Квебеке. «Проблемы, связанные с изменением климата и беспрецедентным жилищным кризисом, только усиливают необходимость создания структурированной связи между двумя городами», — говорится в сообщении.

По словам мэров, под реконструкцию может попасть 221 гектар земли, где появятся «полноценные и связанные жилые среды с обновлённой архитектурной идентичностью, где бетон уступит место зелёным, интегрированным и привлекательным пространствам».

«Преобразование бульвара Таширо больше не является опцией — это необходимость для достижения баланса между мобильностью, качеством жизни, безопасностью и привлекательностью города», — заявила мэр Броссара Дорин Ассаад. — В отличие от мегапроектов, которые застревают на стадии обсуждения, наш подход прост, реалистичен и готов к реализации».

В планах — создание до 12 000 новых домов, включая доступное жильё, арендные квартиры, кондоминиумы и другие форматы, а также добавление 55 000 м² офисных и коммерческих площадей. Проект также включает выделенную велодорожку и пешеходную зону, а также модернизацию водопроводных и канализационных сетей.

«Мы уверены, что наконец нашли правильный путь, который позволит нам двигаться вперёд, — сказала Фурнье. — Хотя масштаб реконструкции значителен, я убеждена, что при поддержке всех партнёров мы сможем реализовать проект самого высокого уровня, соответствующий ожиданиям жителей Лонгёя, Броссара и всего региона».

Проект реализуется совместно с Transports Québec, Réseau de transport de Longueuil (RTL), Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) и другими организациями. Следующие шаги включают проведение предварительных исследований подземной инфраструктуры и сбор мнений жителей на ключевых этапах проекта.

Трансформация бульвара Таширо — важный шаг на пути к созданию современной, экологичной и комфортной городской среды на Южном берегу Монреаля, что особенно актуально на фоне роста спроса на жильё и необходимостью развития общественного транспорта.

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