В Монреале продолжается поиск молодого человека, предположительно утонувшего на пляже Вердан

Полиция Монреаля (SPVM) продолжает поиски мужчины в возрасте около 20 лет, который, по предварительным данным, утонул в субботу на пляже Вердан.

По информации правоохранительных органов, вызовы на номер 911 поступили около 17:20 — очевидцы сообщили, что молодой человек, занимавшийся спортом в реке Святого Лаврентия возле бульвара Ласаль и улицы де Леглиз, оказался в бедственном положении в воде.

Когда полицейские прибыли на место, они не смогли обнаружить пострадавшего с берега. В поисковых операциях участвовали водолазы SPVM, пожарные Монреаля и Канадская береговая охрана. Поиски продолжались до поздней ночи, а утром воскресенья были возобновлены — на месте присутствовали родственники пропавшего.

Свидетели происшествия были опрошены на месте в субботу. Пляж был временно закрыт для проведения поисковых работ.

Мэр Вердана Мари-Андре Може написала в Facebook, что эта трагедия напоминает о реальных опасностях реки, где сильные течения, переменная глубина и неровное дно. «Я выражаю искренние соболезнования семье и близким. Мы разделяем их горе, — отметила мэр. — Крайне важно купаться только во время работы пляжа и под присмотром спасателей».

Городские власти напоминают, что купание на пляже Вердан не рекомендуется, пока он официально не открыт — это произойдёт только в субботу, 14 июня. В этот период пляж не охраняется, а риск несчастных случаев из-за высокого уровня воды и сильных течений значительно возрастает.

Эта трагедия вновь подчеркивает важность соблюдения мер безопасности на воде, особенно в условиях отсутствия спасателей и неблагоприятных погодных факторов. Полиция и спасательные службы продолжают поиски, а городская общественность выражает поддержку семье пострадавшего.

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