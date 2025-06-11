Монреаль: переменчивая погода на старте недели и солнечный прогноз на Гран При Канады

Жители Монреаля встречают рабочую неделю под переменной облачностью и с вероятностью дождя во второй половине дня. Однако уже со среды в город вернётся солнце — как раз к началу фестиваля Формулы-1, который в этом году пройдёт с 13 по 15 июня на трассе Жиля Вильнёва.

В понедельник утром ожидается нарастающая облачность, а днём температура с учётом влажности может ощущаться как 27°C. Во вторник по прогнозам Environment and Climate Change Canada (ECCC) возможны дожди, которые должны закончиться ближе к полудню, а затем небо прояснится и возможны кратковременные осадки с 40% вероятностью. Днём температура достигнет 26°C с учётом humidex.

В среду и четверг ожидается солнечная погода с максимальными температурами 25°C и 23°C соответственно. Эти дни совпадут с началом фестивальных мероприятий Формулы-1, когда город начнёт наполняться болельщиками и атмосферой праздника.

В пятницу небо останется ясным, а температура немного понизится — до 21°C. В субботу прогнозируется переменная облачность и до 20°C, а в воскресенье, в день гонки, — снова переменная облачность и до 24°C.

В преддверии Гран При Монреаль ожидает значительный наплыв гостей, что потребует повышенного внимания к вопросам общественной безопасности и организации движения10. Городские власти и полиция уже готовятся обеспечить порядок на трассе и в центре города, а также напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными к личным вещам.

Формула-1 возвращается в Монреаль с пятницы, 13 июня, когда начнутся первые тренировочные заезды. В субботу пройдёт квалификация, а в воскресенье, 15 июня, состоится главная гонка сезона. Трасса Жиля Вильнёва, расположенная на острове Святой Елены, традиционно становится центром праздника для тысяч болельщиков и гостей города.

Несмотря на переменчивую погоду в начале недели, к старту Гран При Канады Монреаль ждёт солнечная и комфортная погода, идеальная для гонок и городских праздников. Власти призывают жителей и гостей города наслаждаться атмосферой Формулы-1, но не забывать о безопасности и внимательности в многолюдных местах.

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