Плато-Мон-Руаяль: новый регламент шума для баланса между ночной жизнью и комфортом жителей

В соответствии с новой политикой ночной жизни Монреаля, принятой в октябре прошлого года, район Плато-Мон-Руаяль выступил с предложением изменить регламент шума, чтобы найти баланс между оживлённой ночной жизнью города и потребностями жителей. Основное новшество — использование метода спектральной эмерджентности (spectral emergence), который позволяет оценить, насколько звук из заведений выделяется на фоне обычного городского шума.

По новым правилам, заведения смогут превышать уровень фонового шума на 4 децибела с 7 утра до 23 часов вечера — измерение будет проводиться как внутри, так и на открытых пространствах жилых домов (террасы, балконы). В это же время максимальный допустимый уровень шума на жилой террасе в Плато-Мон-Руаяль установлен на отметке 60 децибел. Однако в реальности, например, в обычную субботу днём, фоновый шум уже достигает 70 децибел, что делает применение новых норм затруднительным.

Макс Хонигманн из некоммерческой организации MTL 24/24, выступающей за развитие ночной жизни Монреаля, считает, что подход города — шаг в правильном направлении, но всё ещё не решает главных проблем. По его мнению, новый регламент не смог бы предотвратить закрытие легендарного клуба La Tulipe, а другие культурные площадки остаются уязвимыми. Он отмечает, что полиция сохраняет право решать, является ли жалоба на шум нарушением общественного порядка, даже если она поступила от одного человека, что создаёт риск злоупотреблений.

«Это может помочь заведениям понять, как использовать свои звуковые системы, — говорит Хонигманн. — Но главный недостаток в том, что полиция по-прежнему обладает полной и произвольной властью решать, что считать нарушением спокойствия».

Хонигманн предлагает внедрить принцип “агента перемен”: новоприбывшие в район — будь то новые заведения или жилые комплексы — должны адаптироваться к существующему звуковому ландшафту, а не требовать от старых заведений или жителей менять свои привычки. «Сосуществование должно быть двусторонним, — подчёркивает он. — Нельзя, чтобы всё давление ложилось на одну сторону».

Городские власти планируют провести публичные консультации летом, чтобы учесть мнения жителей и бизнеса. Предложение будет представлено советам районов Плато и Виль-Мари в июне, а затем, возможно, распространится и на другие районы.

Новый регламент шума — это попытка найти компромисс между интересами ночной жизни и комфортом жителей. Однако эксперты и представители ночной индустрии отмечают, что для реального баланса нужны не только новые правила, но и более справедливые механизмы их применения, а также ответственность всех участников городской жизни.

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